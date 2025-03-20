Переговоры РФ и США в Саудовской Аравии: в Кремле сообщили, когда состоятся и о чем пойдет речь

Стороны будут обсуждать, в частности, вопросы завершения войны в Украине.

Переговоры представителей России и США в Саудовской Аравии, вероятнее всего, состоятся "в ближайшее время". Это может произойти в начале следующей недели.

Об этом пишут росСМИ.

Пока Песков не сообщил, кто будет представлять российскую сторону.

По словам Пескова, будет обсуждаться, в частности, возобновление Черноморской инициативы.

"Там очень много нюансов, которые нужно обсуждать. У нас был богатый опыт реализации Черноморской инициативы. Мы выполняли все условия, но условия по отношению к нам выполнены так и не были. Это все "на берегу" предстоит обсудить", — заявил пресс-секретарь Путина.

Также спикер отметил, что речь пойдет и о "других аспектах украинского урегулирования".

Ранее в Кремле цинично заявили о якобы "нежелании украинского руководства соглашаться на соглашение". Мол, это "явно и вызывает беспокойство"

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