Переговоры с Ираном завершаются: Трамп снова прибегнул к угрозам

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп возобновил свои угрозы ударить по Ирану, если не будет достигнуто мирное соглашение. В Тегеране заявили, что война выйдет за пределы Ближнего Востока в случае возобновления боевых действий.

Об этом сообщает Reuters.

«Мы находимся на завершающей стадии по Ирану. Посмотрим, что будет. Либо мы заключим сделку, либо мы собираемся делать некоторые вещи, которые будут немного неприятными, но, надеюсь, этого не произойдет», — сказал он журналистам.

Реклама

При этом американский президент попытался своеобразно смягчить свои угрозы Ирану.

«В идеале я хотел бы видеть мало убитых людей, а не много… Возможно, нам придется очень сильно ударить по ним… но, возможно, и нет» — сказал он.

Тегеран, со своей стороны, обвинил Трампа в желании возобновить войну и пригрозил ответить на любые удары атаками за пределами Ближнего Востока.

«Если агрессия против Ирана повторится, война на этот раз выйдет за пределы региона», — говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции.

Реклама

Спикер парламента Мохаммад Бакер Калибаф, главный переговорщик Ирана, заявил в аудиообращении в социальных сетях, что «очевидные и скрытые действия врага» свидетельствуют о том, что американцы готовят новые атаки.

На этой неделе Дональд Трамп заявил, что он был близок к тому, чтобы приказать провести новые атаки, но воздержался, чтобы дать время для переговоров.

Напомним, ранее американский президент объявил дедлайн для Ирана, чтобы завершить переговоры.

Новости партнеров