Почему Трамп «предал» украинцев / © Associated Press

Ангела Меркель не будет вести переговоры с Путиным, но эти слухи отражают правду о войне в Украине. Такого мнения придерживаются западные СМИ. Также стало известно, что президент США Дональд Трамп постепенно переходит на сторону Путина и предает ЕС.

Об этом пишет The Guardian.

Почему Трамп «предал» ЕС и украинцев

Сейчас в политических кругах ведутся дискуссии по поводу того, кто может быть переговорщиком от ЕС с Путиным. Предлагались кандидатуры таких людей: экс-канцлер Германии Ангела Меркель, экс-глава Совета министров Италии Марио Драги и экс-президент Финляндии Саули Ниинистё.

Конкретной даты или возможности проведения переговоров Украины с РФ на горизонте не видно. Но такое движение показывает другую сторону войны в Украине и отношение ЕС к этому вопросу.

Европейские планы по направлению «сил обеспечения» в Украину остались абстрактными, поскольку ни один сценарий так и не был материализован. В это время россияне продолжают бить по Украине баллистическими ракетами и «Орешником».

Украинцы не питают иллюзий, ведь пережили тяжелую зиму и ожидают новых ударов врага по энергетике и водоснабжению.

«Украинцы осознали предательство США, поскольку Трамп беззастенчиво встал на сторону Путина. Они считают, что военная поддержка США, которая сократилась после возвращения Трампа к власти, не возобновится», — пишут The Guardian.

Кроме того, украинцам не нравится перспектива, что временная приостановка Трампом санкций в отношении российской нефти станет постоянной. Также украинцы не верят, что война завершится быстро.

Нынешние обстоятельства укрепляют осознание того, что Путин не остановится, и украинцы продолжают борьбу. Ее результаты видны — удары по российским тылам, разработка новейших дронов, отправка консультантов в НАТО и страны Ближнего Востока.

«Украинцы теперь уверены, что европейские правительства их не бросят, и эта уверенность укрепилась после свержения Виктора Орбана, который стал рупором Путина и троянским конем в Брюсселе», — отмечают западные журналисты.

Предложение Фридриха Мерца относительно «ассоциированного членства» Украины в ЕС без права голоса, которое должно было усовершенствовать франко-немецкую идею «символического членства», вызвало резкую негативную реакцию Киева и президента Зеленского.

Несмотря на это, украинцы уверены в поддержке Европы, которая основывается на ее собственных прагматических интересах. Это подтверждается на практике: на фоне Соединенных Штатов, которые отступили от войны в Украине, европейцы активизировались и одобрили пакет помощи Украине на 90 миллиардов евро на следующие два года.

Путин хочет втянуть Европу в переговоры

Напомним, США больше не руководят мирными переговорами между Украиной и РФ. Государственный секретарь США Марко Рубио подтвердил отстранение Вашингтона от прежнего формата переговоров, но отметил, что страна готова играть конструктивную роль, если динамика изменится.

По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Тсахкны, Россия теряет инициативу на фронте и имеет плохие экономические показатели. Поэтому Кремль стремится втянуть Европу в переговоры как нейтрального посредника, чтобы выиграть время и ослабить санкционное давление.

Однако европейские дипломаты отдают себе отчет в опасности таких контактов. Глава МИД Эстонии подчеркнул, что Европа не должна занимать нейтральную позицию для поиска компромиссов, а должна выдержать стратегическую паузу, усилить давление на РФ и отстаивать будущую архитектуру безопасности, где Украина будет играть большую роль.

Несмотря на смену позиции США, европейские партнеры не отступят от поддержки Украины, чтобы будущие переговоры проходили на условиях, когда Россия будет находиться в более слабой позиции.

В то же время министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что Украина способна достичь перемирия самостоятельно, без европейского посредничества. На фоне слухов о возможном привлечении Ангелы Меркель или Александера Стубба, Тсахкна выразил сомнение, что кто-то один может говорить от имени всей Европы и призвал вовлечь в переговорный процесс приграничные с Россией регионы.

