Переговоры с Путиным: что произойдет, если Россия откажется от перемирия — The Telegraph

Обозреватель британского издания отметил, что даже если переговоры состоятся, их последствия могут быть действительно печальными.

Политики в Европе надеются, что новоизбранный президент США Дональд Трамп вскоре заключит выгодное мирное соглашение с российским президентом Владимиром Путиным. Но как будет развиваться ситуация, если Россия откажется от предложенного перемирия?

Такую возможность рассмотрел в своей колонке обозреватель британского издания The Telegraph Фрэнсис Дирнли.

По его словам, Европа не смогла должным образом подготовиться к сценарию неудачи в попытке договориться с Путиным, не сформировав единой согласованной позиции и слишком полагаясь на Вашингтон. При этом автор высказал мнение, что с моральной точки зрения Запад даже не должен вести переговоры с авторитарным государством-агрессором, а стремиться к поражению России.

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"Отказ от этого свидетельствует об опасном молчаливом согласии, построенном на ложных идеях", - подчеркнул Дирнли.

Обозреватель отметил, что даже если переговоры состоятся, их последствия могут быть действительно печальными.

“Россия может отказаться от переговоров, оставив Европу не готовой самостоятельно вооружить Украину, тогда как Трамп откажет ей в поддержке. Или же Путин может притворяться доброй волей, затягивая переговоры, пока идет война, лишь для того, чтобы предложить ужасный компромисс: отдать территории без каких-либо значимых гарантий безопасности, которые Украина или Европа могли бы принять”, — считает он.

По лучшему сценарию, допускаемому Фрэнсисом Дирнли, если Россия откажется от серьезных переговоров, то именно Москву, а не Киев будут воспринимать как главное препятствие на пути к миру, а это может заставить Вашингтон усилить поддержку Украины, укрепив ее позиции на поле боя и потенциально заставив Путина к серьезным переговорам.

"Но это самый оптимистичный сценарий — и даже он предусматривает длительную кровавую войну", — подчеркнул он.

Обозреватель The Telegraph назвал катастрофой для Европы то, что ей не удается "продемонстрировать свою способность — как в моральном, так и военном плане — поддержать Украину не только в борьбе, но и в потенциальной победе".

“Когда вы уступаете в спорах, вы в конце концов уступаете территорию. Такова цена бездействия. И гибнут невинные люди”, — подытожил он.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в Кремле "не испытывают никаких иллюзий" по поводу перспектив “легкого урегулирования украинского кризиса [т.е. войны, которую ведет Россия в Украине]” в следующем 2025 году. По его словам, только перемирие Москву не устраивает.

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