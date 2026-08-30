Переговоры сорвались?: в Кремле сделали неожиданное заявление

Кремль / © Associated Press

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У переговорного процесса по окончании войны России против Украины нет конкретных перспектив относительно следующего раунда встреч. В Кремле заявили, что контакты с США на рабочем уровне продолжаются, однако информации о дате и формате новых трехсторонних переговоров нет.

Об этом пишет naturalnews со ссылкой на заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова.

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«На рабочем уровне, конечно, наши контакты с США продолжаются», — сказал Песков журналистам.

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В то же время представитель Кремля признал, что Москва пока не располагает конкретной информацией о следующем раунде переговоров с участием России, Украины и США.

«На данный момент у меня нет никакой информации о конкретных планах и датах следующего раунда переговоров», — заявил Песков.

Украина хочет вернуть переговоры в повестку дня

Заявление Кремля прозвучало на фоне дипломатических контактов между Вашингтоном и Москвой и попыток возобновить переговорный процесс по завершению войны.

Украинская сторона ранее заявляла о готовности работать над завершением войны, однако Киев не соглашается с требованиями России относительно передачи украинских территорий.

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Таким образом, несмотря на сохранение контактов между США и Россией, стороны пока не объявили конкретные даты следующей трехсторонней встречи.

Кремль заявляет о готовности к переговорам

Песков также повторил позицию Москвы о якобы готовности решать вопросы войны по дипломатическому пути.

«Российская Федерация продолжает специальную военную операцию и предпочитает достичь своей цели мирными средствами, но при отсутствии такой возможности продолжает специальную военную операцию», — сказал спикер Кремля.

В то же время представители российских властей неоднократно отмечали, что предстоящие переговоры, по их мнению, должны учитывать позицию президента РФ Владимира Путина и ключевые требования Москвы.

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Москва угрожает юридическими мерами из-за замороженных активов

Отдельно Песков высказался по поводу западных инициатив использовать замороженные российские активы для помощи Украине.

По его словам, Россия намерена использовать все доступные юридические механизмы для защиты своих интересов, если западные страны примут решение об использовании этих средств.

«Россия использует весь арсенал юридических средств для защиты своих интересов и для юридического преследования тех, кто принял и реализовал такие решения», — заявил Песков.

Он также обвинил европейские страны в агрессивной политике в отношении России и заявил, что утверждение о противоположном якобы «искажают реальность».

Что известно о дальнейших переговорах

В настоящее время рабочие контакты между Россией и США продолжаются, но конкретных договоренностей по поводу следующей трехсторонней встречи Москва не озвучила.

Так что переговорный процесс остается неопределенным. Стороны поддерживают дипломатические каналы, однако дата нового раунда переговоров России, Украины и США до сих пор не определена.

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