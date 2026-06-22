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Переговоры США и Ирана и атака дронов на Москву: главные новости ночи 22 июня 2026 года
ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 22 июня 2026 года:
США и Иран провели продуктивные переговоры в Швейцарии: есть прогресс по Ормузскому проливу Читать далее –>
Война против Ирана стоила США около 40 миллиардов долларов - CNN Читать дальше –>
Москва под атакой дронов: россияне заявили о массированном налете БпЛА Читать далее –>
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Российский дрон ударил в многоэтажку в Харькове: поврежден дом на уровне 22 этажа Читать далее –>
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