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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
129
Время на прочтение
1 мин

Переговоры США и Ирана и атака дронов на Москву: главные новости ночи 22 июня 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Москва

Москва / © unsplash.com

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 22 июня 2026 года:

  • США и Иран провели продуктивные переговоры в Швейцарии: есть прогресс по Ормузскому проливу Читать далее –>

  • Война против Ирана стоила США около 40 миллиардов долларов - CNN Читать дальше –>

  • Москва под атакой дронов: россияне заявили о массированном налете БпЛА Читать далее –>

  • В Крыму ночью раздалась серия взрывов: в Феодосии пропал свет, в Армянске вспыхнул пожар Читать далее –>

  • Российский дрон ударил в многоэтажку в Харькове: поврежден дом на уровне 22 этажа Читать далее –>

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Дата публикации
Количество просмотров
129
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