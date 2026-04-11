Переговоры США и Ирана: какие козыри имеет Тегеран

Переговоры США – Иран

Иран подходит к новым переговорам с США в уверенном настроении после более чем месяца боевых действий, однако рискует переоценить собственные возможности. Несмотря на потери в военной и промышленной сфере, Тегеран считает свои позиции сильными — прежде всего благодаря контролю над Ормузским проливом, который имеет ключевое значение для мировых энергорынков.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Переговоры, намеченные на ближайшие выходные, могут стать испытанием для обеих сторон. Иран, по оценкам аналитиков, может настаивать на максимальных требованиях, в то время как администрация президента США Дональда Трампа вряд ли пойдет на значительные уступки.

Эксперты отмечают, что фактор времени сейчас играет в пользу Ирана. В отличие от США и их союзников, Тегеран может позволить себе затягивать переговоры, используя ограничения судоходства через Ормузский пролив как инструмент давления. Ограниченный доступ к этому маршруту уже влияет на мировые цены на нефть и может привести к их дальнейшему росту.

В то же время, сам Иран также сталкивается с внутренними вызовами. Несмотря на риторику о «победе», страна испытала значительные разрушения, а экономика еще до войны находилась в кризисном состоянии. Одним из ключевых требований Тегерана на переговорах остается снятие или ослабление санкций, что позволило бы восстановить экономику.

Аналитики предупреждают, что чрезмерно жесткая позиция Ирана может усложнить достижение договоренностей. Хотя стороны теоретически могут прийти к компромиссу — в частности, по открытию Ормузского пролива и ограничениям ядерной программы — нынешний баланс интересов делает переговоры сложными.

Особую роль играет и международный контекст. Страны Персидского залива и крупные экономики, в частности Китай, заинтересованы в стабильности поставок энергоносителей и могут оказывать дополнительное давление на Иран в случае затягивания кризиса.

Таким образом, хотя Иран и имеет сильные позиции на старте переговоров, дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, насколько гибки окажутся стороны и смогут ли они избежать новой эскалации.

Война в Иране - последние новости

Напомним, во вторник, 7 апреля, президент США Дональд Трамп заявил, что США приостанавливают на две недели удары по Ирану. Впрочем, отметил он, пауза в ударах будет возможна при условии выполнения Тегераном конкретного требования – открытия Ормузского пролива для нефтяных танкеров.

Уже 8 апреля Иран объявил, что свободный проход нефтяных танкеров по Ормузскому проливу снова запрещен после массированных ударов Израиля по Ливану. Иранские власти обвинили США в нарушении соглашения о прекращении огня.

В субботу, 11 апреля, вице-президент США Джей Ди Венс прибыл в Пакистан для переговоров с Ираном по прекращению боевых действий.