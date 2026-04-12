Переговоры США и Ирана: стало известно, какие условия Вашингтон поставил Тегерану

Переговоры между США и Ираном остаются безрезультатными. Вашингтон выдвинул Тегерану жесткие условия, касающиеся как ядерной программы, так и безопасности в регионе.

Об этом сообщил журналист Барак Равид со ссылкой на источник среди американских чиновников.

Что требуют США

Среди ключевых требований Вашингтона:

полное прекращение обогащения урана;

демонтаж основных ядерных объектов;

передача уже накопленного обогащенного урана;

прекращение финансирования союзных группировок, в частности, «Хезболлы», ХАМАС и хуситов;

разблокировка Ормузского пролива.

Эти условия фактически подразумевают существенное ограничение ядерного потенциала Ирана и его влияния в регионе.

Напомним, что вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Исламабад для участия в переговорах с Ираном. В состав делегации также вошли спецпосланник Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

Вэнс стал самым высоким по рангу американским чиновником, участвовавшим в переговорах с Ираном за последние десятилетия.

Тем не менее, многочасовые переговоры завершились без достижения договоренностей. По оценкам экспертов, стороны зашли в тупик.

В частности, директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос указывает, что ситуация остается напряженной, а дальнейшие сценарии могут быть рискованными для обеих сторон.

Позже президент Дональд Трамп заявил о начале морской блокады Ормузского пролива после очередного раунда переговоров с Ираном, которые, по его словам, не дали результата по ключевому вопросу — ядерной программе.