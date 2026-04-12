Переговоры США и Ирана: стало известно, какие условия Вашингтон поставил Тегерану
Переговоры между США и Ираном остаются безрезультатными. Вашингтон выдвинул Тегерану жесткие условия, касающиеся как ядерной программы, так и безопасности в регионе.
Об этом сообщил журналист Барак Равид со ссылкой на источник среди американских чиновников.
Что требуют США
Среди ключевых требований Вашингтона:
полное прекращение обогащения урана;
демонтаж основных ядерных объектов;
передача уже накопленного обогащенного урана;
прекращение финансирования союзных группировок, в частности, «Хезболлы», ХАМАС и хуситов;
разблокировка Ормузского пролива.
Эти условия фактически подразумевают существенное ограничение ядерного потенциала Ирана и его влияния в регионе.
Переговоры США и Ирана — последние новости
Напомним, что вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Исламабад для участия в переговорах с Ираном. В состав делегации также вошли спецпосланник Стив Виткофф и Джаред Кушнер.
Вэнс стал самым высоким по рангу американским чиновником, участвовавшим в переговорах с Ираном за последние десятилетия.
Тем не менее, многочасовые переговоры завершились без достижения договоренностей. По оценкам экспертов, стороны зашли в тупик.
В частности, директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос указывает, что ситуация остается напряженной, а дальнейшие сценарии могут быть рискованными для обеих сторон.
Позже президент Дональд Трамп заявил о начале морской блокады Ормузского пролива после очередного раунда переговоров с Ираном, которые, по его словам, не дали результата по ключевому вопросу — ядерной программе.