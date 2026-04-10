Переговоры США и Ирана: Трамп сообщил, когда ждать результата и что произойдет в случае неудачи

Если мирные переговоры США и Ирана, которые пройдут в Пакистане, потерпят неудачу, американские корабли возобновят удары по территории Исламской республики. Удалось ли сторонам договориться, станет известно в течение суток.

Об этом в пятницу, 10 апреля, заявил президент США Дональд Трамп в телефонном интервью изданию New York Post.

По его словам, о результате переговоров станет известно «примерно через 24 часа».

«Скоро узнаем», — сказал Трамп.

При этом американский президент в очередной раз пригрозил «полностью уничтоженному» Ирану еще более мощными ударами очень сильным оружием в случае неудачных переговоров.

«Мы загружаем корабли. Мы загружаем корабли лучшим оружием из всех когда-либо созданных, даже на более высоком уровне, чем мы использовали для полного уничтожения. Если у нас не будет соглашения, мы будем их использовать, и мы будем использовать их очень эффективно», — сказал он.

Дональд Трамп также посетовал, что Соединенным Штатам приходится иметь дело «с людьми, в отношении которых мы не знаем, говорят ли они правду».

«Нам говорят, что они избавляются от всего ядерного оружия, все исчезло. А потом они обращаются к прессе и говорят: „Нет, мы хотели бы обогащать“. Поэтому мы это выясним», — пояснил он.

Ожидается, что Иран в столице Пакистана будут представлять министр иностранных дел Аббас Арагчи, который на довоенных переговорах настаивал на том, что Иран имеет неотъемлемое право обогащать уран, и спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

Тем временем на борту самолета Air Force Two направился в Исламабад вице-президент Джей Ди Вэнс. К нему впоследствии присоединятся специальный посланник Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

Напомним, во вторник, 7 апреля, президент США Дональд Трамп заявил, что США приостанавливают на две недели удары по Ирану. Впрочем, заметил он, пауза в ударах будет возможна при условии выполнения Тегераном конкретного требования — открытие Ормузского пролива для нефтяных танкеров.

Уже 8 апреля Иран объявил, что свободный проход нефтяных танкеров через Ормузский пролив снова запрещен после массированных ударов Израиля по Ливану. Иранские власти обвинили США в нарушении соглашения о прекращении огня.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал «обоснованным недоразумением» реакцию Ирана на удары Израиля по объектам «Хезболлы» в Ливане. По его словам, объявленное двухнедельное прекращение огня не касается этой операции союзника США на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран должен немедленно прекратить взимать платус нефтяных танкеров за прохождение через Ормузский пролив.