Усилия Пакистана и ряда стран Ближнего Востока по организации переговоров между США и Ираном фактически заблокированы.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По информации издания, иранская сторона дала понять посредникам, что не готова в ближайшее время участвовать во встречах с представителями США в Исламабаде, сочтя американские условия неприемлемыми.

Несмотря на это, дипломатические попытки не прекращаются. В частности, как отмечает издание, Турция и Египет работают над поиском альтернативных площадок для возможных контактов.

Среди вариантов рассматриваются Стамбул и столица Катара Доха.

Также посредники пытаются выработать новые подходы, позволяющие преодолеть нынешний тупик в переговорах.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявлял, что Иран якобы заинтересован в прекращении огня, однако в Тегеране эту информацию опровергли.

В то же время, по данным Reuters, Иран отказался от предложения США по поводу 48-часового перемирия.

Источники Wall Street Journal отмечают, что Трамп допускает возможность прекращения огня при условии, что Иран согласится разблокировать судоходство в Ормузском проливе.

В свою очередь Тегеран выдвинул собственные условия, среди которых выплата репараций, вывод американских войск из баз в регионе и гарантии недопущения новых атак в будущем.

Ранее сообщалось, что в регионе Персидского залива потерпел крушение боевой самолет Военно-воздушных сил США. Единственного пилота, находившегося на борту, успешно спасли.

Мы ранее информировали, что Великобритания проведет переговоры с участием 35 стран по формированию коалиции, которая должна обеспечить открытие Ормузского пролива после завершения боевых действий.