Переговоры США и РФ в Саудовской Аравии: источники WP сообщили, будет ли присутствовать Украина

В понедельник, 18 февраля, в Саудовской Аравии состоятся переговоры США и РФ. Украина не будет присутствовать на этом этапе.

Об этом пишет The Washington Post.

"Ни Зеленский, ни его помощник Андрей Ермак не планируют присутствовать на встрече в Саудовской Аравии", — отмечает издание со ссылкой на анонимный источник, знакомый с ситуацией.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Украина и Европа будут участвовать в любых реальных переговорах по прекращению войны. Он считает, чтовстреча США с Россией на этой неделе есть шанс увидеть, насколько серьезно настроен президент России.

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