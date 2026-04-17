Переговоры США с Ираном: что предлагают за ядерную сделку

Переговоры США и Ирана / © Главред

Реклама

Соглашение о прекращении войны между США и Ираном предусматривает освобождение из-под американских санкций 20 миллиардов долларов из замороженных иранских средств в обмен на отказ этой страны от своих запасов обогащенного урана.

Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на двух неназванных американских чиновников и дополнительные источники, ознакомленные с переговорами.

Собеседники издания утверждают, что главным приоритетом администрации Трампа является обеспечение того, чтобы Иран не имел доступа к запасам почти 2000 кг обогащенного урана, хранящихся на его подземных ядерных объектах, в том числе к 450 кг, обогащенного до 60% чистоты. Тем временем иранцам нужны деньги.

Реклама

Стороны ведут переговоры относительно того, что будет с этими запасами, и какая часть активов Ирана будет разморожена. Они также обсуждают условия, на которых Иран может использовать эти деньги.

По данным двух источников, США на раннем этапе переговоров были готовы выделить Ирану 6 миллиардов долларов для закупки продуктов питания, лекарств и других гуманитарных товаров. Иранцы требовали 27 миллиардов долларов.

Собеседники издания утверждают, что последняя сумма, обсуждаемая США и Ираном, составляет 20 миллиардов долларов. Один американский чиновник заявил, что это предложение США. Другой американский чиновник назвал концепцию «деньги за уран» «одной из многих дискуссий».

Между тем США попросили Иран согласиться на отправку всего своего ядерного материала в США, тогда как иранцы согласились лишь на его «смешивание» внутри Ирана.

Реклама

Согласно компромиссному предложению, которое сейчас обсуждается, часть высокообогащенного урана будет отправлена в третью страну, не обязательно в США, а часть будет обогащена в Иране под международным мониторингом.

Напомним, накануне, 16 апреля, президент США Дональд Трамп заявил, что сделка с Ираном очень близка, поскольку Тегеран согласился почти на все требования Вашингтона. В частности, Иран якобы согласился не иметь ядерного оружия в течение следующих 20 лет.