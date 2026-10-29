Переговоры США с Ираном: Венс и Трамп разошлись во взглядах по их восстановлению

Дональд Трамп и Джей Дивенс / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп возразил, что поручал вице-президенту Джей Ди Венсу инициировать контакты с Ираном для возобновления мирных переговоров.

Об этом глава Белого дома заявил во время общения с журналистами.

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Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что Венс, действуя по поручению Трампа, предложил секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана вернуться в переговорный процесс.

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По информации журналистов, целью таких контактов было предотвратить возможную новую волну американских ударов по Ирану после промежуточных выборов в Конгресс США.

Стороны сосредоточились на обсуждении общих рамок предстоящих переговоров, а не на конкретном плане мирного урегулирования.

Позиции Вашингтона и Тегерана существенно отличались. США настаивали на уступках Ирана в ядерном вопросе, в то время как иранская сторона стремилась к немедленному ослаблению экономического давления.

Ранее сообщалось, что США и Израиль могут готовить совместную военную кампанию против Ирана.

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Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону пора определиться с дальнейшими действиями по Ирану — договариваться с Тегераном или возобновлять военные удары.

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