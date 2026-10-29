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Переговоры США с Ираном: Венс и Трамп разошлись во взглядах по их восстановлению
Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон предлагал Тегерану возобновить переговоры, чтобы предотвратить возможную новую волну эскалации.
Президент США Дональд Трамп возразил, что поручал вице-президенту Джей Ди Венсу инициировать контакты с Ираном для возобновления мирных переговоров.
Об этом глава Белого дома заявил во время общения с журналистами.
Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что Венс, действуя по поручению Трампа, предложил секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана вернуться в переговорный процесс.
По информации журналистов, целью таких контактов было предотвратить возможную новую волну американских ударов по Ирану после промежуточных выборов в Конгресс США.
Стороны сосредоточились на обсуждении общих рамок предстоящих переговоров, а не на конкретном плане мирного урегулирования.
Позиции Вашингтона и Тегерана существенно отличались. США настаивали на уступках Ирана в ядерном вопросе, в то время как иранская сторона стремилась к немедленному ослаблению экономического давления.
Ранее сообщалось, что США и Израиль могут готовить совместную военную кампанию против Ирана.
Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону пора определиться с дальнейшими действиями по Ирану — договариваться с Тегераном или возобновлять военные удары.