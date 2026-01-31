Министр финансов США Скотт Бессент / © Associated Press

В переговорах с посланником президента России, бизнесменом Кириллом Дмитриевым, которые состоялись 31 января во Флориде, участвовал министр финансов США Скотт Бессент. Именно этот американский чиновник объяснял введение санкций против российских нефтяных компаний разочарованием президента Дональда Трампа состоянием переговоров о прекращении войны в Украине.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщал, что в составе американской делегации, которая вела переговоры с посланником Путина, были зять Дональда Трампа, бизнесмен Джаред Кушнер, и Джош Грюнбаум, старший советник Белого дома.

Уиткофф назвал эту встречу «продуктивной и конструктивной».

«Эта встреча нас обнадеживает в том, что Россия работает над обеспечением мира в Украине», — написал спецпосланник Трампа.

Как сообщалось, в это воскресенье, 1 февраля, в Абу-Даби снова должны состояться переговоры украинской и российской делегаций, однако участие в этой встрече американской делегации пока под вопросом.

Президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения в субботу заявил, что ожидает, что украинская сторона проведет больше переговоров с США на следующей неделе.

Напомним, в октябре прошлого года министр финансов США Скотт Бессент опроверг нарратив Кремля о том, что Россия «иммунизировала» свою экономику от санкций и назвал спецпосланника российского президента Кирилла Дмитриева, который находился в Соединенных Штатах, «пропагандистом».