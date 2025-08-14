Переговоры Трампа и Путина: правительственный "кокаиновый" самолет РФ приземлился на Аляске

Российский правительственный самолет приземлился на Аляске перед переговорами Трампа и Путина

Российский правительственный самолет приземлился на Аляске перед встречей Трампа и Путина завтра, 15 августа.

Самолет вылетел из Москвы в 7:50 утра по местному времени и приземлился в международном аэропорту Анкориджа.

Веб-сайт отслеживания самолетов Flightradar24 сообщает, что на его борт летит российская делегация на встречу. Самолет ранее использовался для перевозки высокопоставленных должностных лиц и дипломатических миссий.

Напомним, мы писали, что, учитывая бортовой номер самолета, россияне использовали лайнер, причастный к кокаиновому скандалу в Аргентине семь лет назад, когда российские дипломаты хотели вывезти почти 400 кг кокаина.