Переговоры Трампа и Путина: правительственный "кокаиновый" самолет РФ приземлился на Аляске
Российский правительственный самолет приземлился на авиабазе Элмендорф в Анкоридже перед завтрашним саммитом Путина и Трампа.
Российский правительственный самолет приземлился на Аляске перед встречей Трампа и Путина завтра, 15 августа.
Самолет вылетел из Москвы в 7:50 утра по местному времени и приземлился в международном аэропорту Анкориджа.
Веб-сайт отслеживания самолетов Flightradar24 сообщает, что на его борт летит российская делегация на встречу. Самолет ранее использовался для перевозки высокопоставленных должностных лиц и дипломатических миссий.
Напомним, мы писали, что, учитывая бортовой номер самолета, россияне использовали лайнер, причастный к кокаиновому скандалу в Аргентине семь лет назад, когда российские дипломаты хотели вывезти почти 400 кг кокаина.