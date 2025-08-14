ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
966
Время на прочтение
1 мин

Переговоры Трампа и Путина: правительственный "кокаиновый" самолет РФ приземлился на Аляске

Российский правительственный самолет приземлился на авиабазе Элмендорф в Анкоридже перед завтрашним саммитом Путина и Трампа.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Российский правительственный самолет приземлился на Аляске перед переговорами Трампа и Путина

Российский правительственный самолет приземлился на Аляске перед переговорами Трампа и Путина

Российский правительственный самолет приземлился на Аляске перед встречей Трампа и Путина завтра, 15 августа.

Самолет вылетел из Москвы в 7:50 утра по местному времени и приземлился в международном аэропорту Анкориджа.

Веб-сайт отслеживания самолетов Flightradar24 сообщает, что на его борт летит российская делегация на встречу. Самолет ранее использовался для перевозки высокопоставленных должностных лиц и дипломатических миссий.

Напомним, мы писали, что, учитывая бортовой номер самолета, россияне использовали лайнер, причастный к кокаиновому скандалу в Аргентине семь лет назад, когда российские дипломаты хотели вывезти почти 400 кг кокаина.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie