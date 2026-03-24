Переговоры Трампа с Ираном зашли в тупик: в WSJ узнали, что происходит на самом деле
Дональд Трамп заявил о продвижении переговоров с Ираном, однако посредники фиксируют отсутствие реального прогресса.
Посредники с Ближнего Востока уже несколько дней пытаются запустить переговорный процесс между США и Ираном для завершения войны, однако заявляют, что разрыв между позициями сторон остается огромным, а любой прогресс неустойчив.
Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.
Эта оценка противоречит заявлениям президента США Дональда Трампа, который сообщил, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном продуктивны и могут быстро привести к соглашению, отмечают журналисты со ссылкой на собственные источники.
Что говорит Трамп, а что посредники
По словам Трампа, обсуждения проходят с «почтенным иранским лидером», и стороны якобы достигли значительных точек взаимопонимания. Он также заявил, что переговоры будут продолжены, а договоренность может быть достигнута уже в ближайшее время.
В то же время, источники среди посредников отмечают, что реальный прогресс минимальный, а ключевые разногласия между США и Ираном остаются нерешенными.
Напомним, Израиль и США рассчитывали на скорейшее падение режима в Иране благодаря внутреннему бунту, однако уже почти месяц идет война, а план Моссада так и не сработал.