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Переговоры Украины и России в Абу-Даби: Песков объяснил, приглашают ли Европу
Мирные переговоры Украины и России в Абу-Даби состоятся в двустороннем формате при посредничестве США, заявляет Песков.
Мирные переговоры в Абу-Даби состоятся в двустороннем формате между РФ и Украиной при посредничестве Соединенных Штатов.
Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков российским СМИ 9 ноября.
Россия и Украина проведут мирные переговоры при посредничестве США: заявление Пескова
Спикер Путина ответил на вопросы журналистов о том, будут ли в переговорах участвовать страны Европы.
Песков отметил, что это будет двусторонний формат Украины и России при посредничестве только США. Участие Европы в переговорах не предполагается.
Песков также решил прокомментировать слова президента США Дональда Трампа о том, что «форма Украины несколько изменится» после завершения войны.
«Украина с точки зрения географии уже другая страна, реалии на земле очевидны», — сказал Песков.
Что будет на переговорах в Абу-Даби
Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что 10-11 ноября в Абу-Даби состоятся переговоры между Украиной и Россией при участии США. Одной из центральных тем обсуждения остается предоставление Украине гарантий безопасности и формирование послевоенной системы безопасности как для страны, так и всей Европы.
По словам Рубио, для реализации договоров безопасности сначала необходимо прекратить боевые действия, но консультации по будущей защите Украины уже продолжаются.
Сейчас переговорщики прорабатывают только первоначальные предложения, и ни одно решение еще не является окончательным. Госсекретарь также выразил надежду на уступки в ходе встречи в Абу-Даби.