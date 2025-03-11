Переговоры Украины и США: как отреагировали ЕС, Великобритания, Франция и Польша

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, польский премьер-министр Дональд Туск, премьер Великобритании Кир Стармер, а также президент Франции Эммануэль Макрон приветствовали результаты переговоров США и Украины в Саудовской Аравии.

Об этом они сообщили в соцсетях.

Урсула Фон дер Ляен заверила, что Европейский Союз "готов сыграть роль в будущих мирных переговорах".

"Мы приветствуем сегодняшние новости из Джидды об американо-украинских переговорах, включая предложение о соглашении о прекращении огня и возобновлении обмена разведкой США и помощи в безопасности. Это положительное развитие событий, которое может стать шагом к всеобъемлющему, справедливому и крепкому миру для Украины. Мяч сейчас на площадке России", — сказал он. написала она.

Дональд Туск также заявил о готовности Европы помочь в достижении справедливого и крепкого мира.

"Похоже, американцы и украинцы сделали важный шаг к миру", – сказал он.

Британский премьер Кир Стармер поздравил Дональда Трампа и Владимира Зеленского с "прекрасным прорывом".

"Я искренне приветствую сегодняшнее соглашение в Джидде и поздравляю президента Трампа и президента Зеленского с этим замечательным прорывом. Это важный момент для мира в Украине, и теперь нам всем нужно удвоить наши усилия, чтобы как можно быстрее достичь крепкого и безопасного мира. Как заявили как американская, так и украинская делегации, сейчас мяч на стороне России. Теперь Россия должна согласиться на прекращение огня и прекращение боевых действий, - говорит премьер Британии.

Также Стармер напомнил о предстоящей онлайн-встрече мировых лидеров 15 марта, "чтобы обсудить следующие шаги" в отношении Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон также поздравил новость о том, что Украина заявила о готовности согласиться на немедленное 30-дневное прекращение огня в войне с Россией.

"Теперь мяч явно на стороне России", — сказал Макрон в заявлении на X.

Он убежден, что Франция и ее партнеры остаются привержены крепкому и длительному миру, подкрепленному надежными гарантиями безопасности для Украины.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Россия согласится с планом прекращения огня. Он сказал, что поговорит с российским диктатором Владимиром Путиным о предложении о прекращении огня на этой неделе.

Напомним, что на переговорах в Саудовской Аравии Украина согласилась на немедленное 30-дневное прекращение огня.

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