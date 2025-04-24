Переговоры в Лондоне повлияли на решение о миротворческой миссии в Украине: подробности

Переговоры о миротворцах в Украине: позиция Британии неизменна, другие страны более осторожны

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После переговоров в Лондоне позиция представителей так называемой «коалиции желающих» по поводу отправки военных в Украину изменилась.

Об этом сообщает издание The Times со ссылкой на источники, близкие к переговорам, передает УНИАН.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон предложили отправить войска в Украину в составе «коалиции желающих» для поддержания мира.

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Однако, по словам информаторов, во время переговоров в Лондоне эти намерения якобы были «смягчены». Причина — опасения некоторых европейских чиновников, что Россия может воспринять размещение иностранных войск в Украине как «одностороннее вмешательство», а не как часть действительной миротворческой инициативы.

Тем не менее, источник в британском оборонном ведомстве отметил, что Лондон «не намерен отказываться от своих планов» по военной поддержке Украины в будущем.

Напомним, Великобритания может разместить в Украине свой военный контингент сроком на пять лет.