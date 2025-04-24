ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
944
Время на прочтение
1 мин

Переговоры в Лондоне повлияли на решение о миротворческой миссии в Украине: подробности

Часть государств опасается эскалации со стороны России, однако Великобритания не планирует отступать от своих обязательств.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Переговоры о миротворцах в Украине: позиция Британии неизменна, другие страны более осторожны

Переговоры о миротворцах в Украине: позиция Британии неизменна, другие страны более осторожны

После переговоров в Лондоне позиция представителей так называемой «коалиции желающих» по поводу отправки военных в Украину изменилась.

Об этом сообщает издание The Times со ссылкой на источники, близкие к переговорам, передает УНИАН.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон предложили отправить войска в Украину в составе «коалиции желающих» для поддержания мира.

Однако, по словам информаторов, во время переговоров в Лондоне эти намерения якобы были «смягчены». Причина — опасения некоторых европейских чиновников, что Россия может воспринять размещение иностранных войск в Украине как «одностороннее вмешательство», а не как часть действительной миротворческой инициативы.

Тем не менее, источник в британском оборонном ведомстве отметил, что Лондон «не намерен отказываться от своих планов» по военной поддержке Украины в будущем.

Напомним, Великобритания может разместить в Украине свой военный контингент сроком на пять лет.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie