Переходил границу десятки раз: пограничники остановили автомобиль с амфетамином на миллионы
Украинские стражи порядка задержали Audi Q3, которая перевозила более 5 кг амфетамина и десятки раз беспрепятственно проходила контроль в Словакии.
Украинские пограничники перехватили Audi Q3, перевозившую более 5 кг амфетамина на миллионы гривен. Автомобиль беспрепятственно проходил словацкий контроль десятки раз, пока на КПП Ужгород его не задержали.
Об этом сообщил журналист Виталий Глагол.
По информации источников, водитель Галина Торони и пассажир Юрий Козар пользовались стабильным маршрутом через словацкую границу. Зафиксировано не менее 13 пересечений границы этим автомобилем за короткий промежуток времени, четыре из которых вместе с Козарем. Во время последней поездки служебная собака обнаружила почти 1 кг амфетамина на теле пассажира, еще более 1 кг нашли в багаже, а во время обысков в Закарпатье - около 2 кг.
Словацкие пограничники поздно заметили схему: регулярность и чистый исторический профиль сечений позволяли машине проходить контроль без углубленных проверок. После задержания начата внутренняя проверка: анализируют журналы пропусков, видео с камер, действия инспекторов и непрорабатываемые риск-профили.
Поэтому на словацкой стороне образовались большие очереди, проверки автомобилей идут почти в три раза медленнее. Правоохранители советуют украинским водителям временно выбирать другие КПП, чем "Ужгород-Вышнее Немецкое".