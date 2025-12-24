Переходил границу десятки раз: пограничники остановили автомобиль с амфетамином на миллионы

Государственная пограничная служба Украины

Украинские пограничники перехватили Audi Q3, перевозившую более 5 кг амфетамина на миллионы гривен. Автомобиль беспрепятственно проходил словацкий контроль десятки раз, пока на КПП Ужгород его не задержали.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагол.

Автомобиль Audi Q3 задержан на КПП "Ужгород - автомобильный" / © Виталий Глагола

По информации источников, водитель Галина Торони и пассажир Юрий Козар пользовались стабильным маршрутом через словацкую границу. Зафиксировано не менее 13 пересечений границы этим автомобилем за короткий промежуток времени, четыре из которых вместе с Козарем. Во время последней поездки служебная собака обнаружила почти 1 кг амфетамина на теле пассажира, еще более 1 кг нашли в багаже, а во время обысков в Закарпатье - около 2 кг.

Словацкие пограничники поздно заметили схему: регулярность и чистый исторический профиль сечений позволяли машине проходить контроль без углубленных проверок. После задержания начата внутренняя проверка: анализируют журналы пропусков, видео с камер, действия инспекторов и непрорабатываемые риск-профили.

Украинские пограничники перехватили крупную партию амфетамина. / © Виталий Глагола

Поэтому на словацкой стороне образовались большие очереди, проверки автомобилей идут почти в три раза медленнее. Правоохранители советуют украинским водителям временно выбирать другие КПП, чем "Ужгород-Вышнее Немецкое".