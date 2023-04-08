Перехват подразделением "Карпатские гадюки" российских истребителей: опубликовано фото

Истребители F-16 поднялись на перехват двух российских самолетов с немецкой авиабазы НАТО в Удеме.

Министерство обороны Румынии опубликовало фото перехвата двух российских истребителей Су-27, летевших над международными водами в зоне ответственности НАТО.

Как это происходило , продемонстрировали в субботу, 8 апреля, на Facebook-странице румынского оборонного ведомства.

Два истребителя F-16 отряда «Карпатские гадюки» были подняты по тревоге Центром воздушных операций НАТО в Удеме, Германия. В зоне ответственности НАТО были обнаружены два непознанных самолета, которые пролетали над международными водами", – говорится в сообщении.

Согласно стандартным процедурам румынские F-16 были подняты по тревоге для уточнения воздушной ситуации. После перехвата самолеты были идентифицированы как два Су-27 Flanker, принадлежащие Российской Федерации.

Их безопасно вывели из зоны ответственности Североатлантического альянса.

"Успешное завершение первого перехвата в рамках усиленной миссии воздушной полиции в странах Балтии подтверждает высокий уровень боеспособности отряда "Карпатские гадюки" и способность ВВС Румынии развертывать и использовать самолеты F-16 в миссии НАТО", — отметил командир отряда командир Влад Космин.

Напомним, в пятницу, 7 апреля, румынские истребители F-16 перехватили российские самолеты, которые были замечены в международных водах в зоне ответственности НАТО.

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