Перехват польского самолета: пограничная миссия ЕС продолжит патрулирование Черного моря

Пограничная миссия ЕС Frontex заявила, что продолжит патрулирование над Черным морем после перехвата польского самолета российским истребителем Су-35.

Об этом сообщает EUobserver со ссылкой на собственные источники.

"Вместе с румынскими властями мы оцениваем наши планы патрулирования, чтобы обеспечить безопасность наших экипажей", — заявили в варшавском агентстве в понедельник, 8 мая.

По неподтвержденной информации, Румыния сократила зону полетов ближе к своему берегу.

Напомним, самолет польской пограничной полиции, который 5 мая выполнял патрулирование в международном воздушном пространстве, был перехвачен российским истребителем Су-35 над Черным морем – в 60 км от Румынии. В Польше назвали подобные действия России "спланированной провокацией".

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