Перехват ракеты в ОАЭ и коронавирус в Пекине. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- США стремятся сохранить "стратегическую неопределенность" в вопросе санкций, которые будут введены против России в случае ее вторжения в Украину, заявила заместитель американского госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд. Читать дальше –>
- Посол Украины в США Оксана Маркарова убеждена, что ни одно государство не будет находиться в безопасности, если Российская Федерация нападет на Украину. Читать дальше –>
- Объединенные Арабские Эмираты во время официального визита президента Израиля Ицхака Герцога перехватили выпущенную йеменскими повстанцами-хуситами баллистическую ракету. Читать дальше –>
- В КНДР подтвердили запуск 30 января баллистической ракеты класса "земля-земля" средней и большой дальности "Хвасон-12" (Hwasong-12). Читать дальше –>
- В Пекине после обнаружения двух случаев заболевания COVID-19 объявили об изоляции нескольких жилых районов к северу от центра города. Читать дальше –>