Перехват россиянами американского дрона над Черным морем уникален: заявление Белого дома

Действия России были опасными, непрофессиональными и безрассудными, говорят в Вашингтоне.

США предпринимают необходимые меры, чтобы обломки американского беспилотника MQ-9 Reaper, который был атакован российским Су-27 над Черным морем 14 марта, не попал в чужие руки.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби в комментарии CNN.

По его словам, перехват российскими самолетами американских воздушных судов над Черным морем "не редкость".

Кирби говорит, что в последние недели были и другие перехваты. Но вчерашний инцидент уникален тем, насколько "опасными, непрофессиональными и безрассудными" были действия России.

По словам представителя Белого дома, США "сделали шаги по защите своей собственности "по этому конкретному беспилотнику".

"Мы явно не хотим, чтобы кто-то получил его в свои руки, кроме нас", — подчеркнул Кирби.

Что известно о столкновении российского Су-27 с дроном США?

14 марта российский истребитель Су-27 попытался перехватить беспилотник США MQ-9 в воздушном пространстве над водами вне морской акватории РФ. Один из российских самолетов, как говорится в заявлении, ударил по винту MQ-9, в результате чего Военно-воздушным силам США пришлось затопить собственный дрон.

Согласно заявлению европейского командования армии США, два российских самолета Су-27 совершили опасный и непрофессиональный перехват дрона.

Американские военные, следившие за преследованием российскими истребителями Су-27 беспилотника MQ-9 Reaper над Черным морем, были в шоке. Су-27 кружили над Reaper и сливали на него горючее, чтобы возможно залить камеры беспилотника или повредить его датчики.

В связи с инцидентом посла РФ в США вызвали в Государственный департамент в Вашингтоне. Его встреча с помощником госсекретаря по европейским делам Карен Донфрид длилась около получаса.

Посол РФ, в свою очередь, заявил о нежелании "конфронтации" его страны со Штатами и что американская авиация должна держаться подальше "от российской границы".