Перехват российского дрона Румынией: министр рассказал, почему F-16 не открыли огонь

Во время перехвата российского дрона над Румынией румынские F-16 были «очень близки» к уничтожению самолета. Но беспилотник резко изменил траекторию и продолжил полет в направлении украинской границы.

Об этом рассказал министр обороны Румынии Йонуц Моштяну в эфире телеканала Antena 3 CNN.

«Его не сбили, радары зафиксировали его и увидели, как он приближается к нашему воздушному пространству. Самолеты взлетели и увидели его, они были очень близки к тому, чтобы сбить его. Дрон летел очень низко, и в какой-то момент он полетел в Украину. Это информация, которую мы имеем в настоящее время. Дрон покинул воздушное пространство, вернувшись в Украину», — сказал он.

Моштяну сообщил, что после принятия весеннего закона румынские авиапилоты могут открывать огонь по дронам, которые нарушают границу страны. По его словам, российские беспилотники совершают провокации примерно раз в неделю, и Румыния системно реагирует на такие инциденты.

Напомним, ранее мы писали о том, что вечером 13 сентября Румыния и Польша объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских ударных дронов. Беспилотники залетели на территорию обеих стран НАТО.