Переизбранный президент Германии обратился к Путину и призвал "снять удавку с шеи Украины"

По словам президента Германии, за военную напряженность, возникшую в Европе, должна отвечать Россия.
Переизбранный на второй срок правления президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с призывом "решить удавку с шеи Украины".
Об этом сообщает издание RND.
Отмечается, во время своей речи после переизбрания на пост президента Штайнмайер упомянул Украину. "Развертывание российских войск невозможно понять неправильно – это угроза для Украины… Но ее народ имеет право жить без страха и угроз, имеет право на самоопределение и суверенитет. Ни одна страна в мире не имеет права разрушать их, и мы дадим решительный ответ каждому, кто попробует это сделать", — заявил Штайнмайер.
Напряженная ситуация, которая сейчас – в Европе, по словам президента Германии, возникла из-за России. Он сказал: "Мы посреди военного конфликта, в Восточной Европе идет война. За это ответственная Россия".
Во время выступления заверил всех стран-членов НАТО и ЕС в поддержке Германии.
"Вы можете рассчитывать на нас. Германия — член НАТО и ЕС. Без них немцы не жили бы сейчас в единстве и свободе. Давайте не забывать об этом. Мы преданы Альянсу — без двусмыслий", — подчеркнул Штайнмайер.
Напомним, 13 февраля действующего президента Германии Франко-Вальтера Штайнмайера переизбрали на второй срок правления. Решение приняло большинство проголосовавших – 1045 голосов членов Федерального собрания.
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