Перевернувшийся в Сочи российский комплекс "Панцирь С1" ехал защищать резиденцию Путина

Российский зенитно-ракетный комплекс "Панцирь", попавший в аварию в Сочи перед приездом Путина, продемонстрировал хронические конструктивные проблемы, по которым подобные инциденты являются привычным делом для российской армии.

Российский зенитно-ракетный комплекс "Панцирь С1", попавший в аварию в Сочи, должен был стать на боевое дежурство перед приездом президента России Путина в свою резиденцию "Бочаров ручей".

Об этом сообщает российский Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Отмечается, что с 2 марта в Сочи стартует фестиваль молодежи, который состоится в СМТ Сириус.

"Стянуты огромные финансовые и информационные ресурсы, Путин должен будет посетить молодежный взлет, выступить перед гостями. Теперь перед РБ президента дилемма, как бы быть? Данных комплексов на пересчет, подобная авария надолго выведет из строя, а вот замену, пожалуй, придется в другом месте и обнажать защиту неба", — пишет канал.

Такие аварии "Панцира", по словам источников ВЧК-ОГПУ, характерная и постоянная проблема. Сначала создававшийся в СССР ЗРК должен был стоять на шасси "МАЗа", но из-за развала Советского Союза, альтернативу найти не смогли и поставили на "КамАЗ", который не рассчитан под такие габариты и вес, — от этого и проблема.

Напомним, 29 февраля в России зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" перевернулся прямо посреди дороги. Он передвигался в сопровождении полиции РФ, но "лег на боевое дежурство" в Сочи, у моста через Мамайку.

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