Перекосило лицо и не аплодировал: Орбан смутился, когда увидел Зеленского на саммите ЕС (видео)

Украинский президент Владимир Зеленский уже прибыл на саммит ЕС и сделал общую фотографию с лидерами стран-членов Европейского союза. Впрочем, его появлению были рады не все. Речь идет об венгерском премьере Викторе Орбане, который считается другом российского диктатора Владимира Путина.

На видео, распространенном Радио Свобода, видно, как европейские лидеры радостно встретили украинского президента. Все, кроме премьер-министра Венгрии, громко аплодировали. Орбан стоял, опустив руки. Невооруженным глазом было видно, что венгерский премьер не рад видеть украинского лидера на саммите ЕС. Интересно, что что Орбана поставили позади Зеленского.

Напомним, после выступления в Европарламенте украинский президент Владимир Зеленский прибыл на саммит лидеров ЕС. Его там встретил президент Европейского совета Шарль Мишель, который провел украинского президента ко всем лидерам ЕС. Политики сделали общую фотографию и отправились в зал заседаний. Там Зеленский должен выступить с обращением к ним.

Перед этим Зеленский выступил в Европарламенте в Брюсселе. После речи европарламентарии аплодировали стоя украинскому лидеру.

Читайте также: