Перекроет ли Иран Ормузский пролив: от чего зависит решение, которое приведет к подорожанию нефти - эксперт

Иран будет согласовывать перекрытие Ормузского пролива с Россией

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Решение о перекрытии Ормузского пролива, который является важнейшим в мире маршрутом для транспортировки нефти, будет зависеть от визита министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи в Москву.

Такое предположение сделал директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос в эфире телеканала «Еспресо».

По его словам, Иран, очевидно, на некоторое время оставит этот вопрос «подвешенным».

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«Очевидно, многое будет зависеть от результатов встречи, которую сейчас осуществляет министр иностранных дел Ирана [во время визита в Москву], который сегодня начался. Ждем каких-то новостей оттуда», — сказал эксперт.

Игорь Семиволос также считает, что влияние на принятие такого решения будет иметь Китай.

«В понедельник, очевидно, этот вопрос будет вынесен в Совет безопасности ООН. Он пройдет определенный цикл обсуждений и уже после этого будут приняты какие-то решения», — предположил он.

Как известно, через Ормузский пролив, который расположен между Ираном и ОАЭ, проходит до 30% мировых поставок сжиженного природного газа и до 20% глобального экспорта нефти и нефтепродуктов.

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Корреспондент Sky News по вопросам экономики Гурприт Нарван ранее прогнозировал, что блокирование этого маршрута может привести к росту цены на нефть до более 74 фунтов стерлингов за баррель (почти 100 долларов США).

Напомним, по информации издания Al Arabia парламент Ирана согласовал решение о закрытии Ормузского пролива, но окончательное решение должен принять высший совет национальной безопасности.