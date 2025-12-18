Переломный момент для помощи Украине: Туск сделал заявление об использовании российских активов

Премьер-министр Польши Дональд Туск / © Associated Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск на саммите ЕС заявил о переломном моменте в использовании замороженных российских активов для помощи Украине.

Его заявление цитирует издание Polsat News.

«Мы находимся в разгаре очень сложного процесса согласования условий использования российских активов. Никто не ставит под сомнение эту необходимость, и это действительно очень важный шаг вперед», — подчеркнул он.

Как известно, на саммите ЕС обсуждается идея использования замороженных в Европе российских активов для предоставления Украине так называемого «репарационного кредита». Украинцы начнут погашать кредит только после того, как Россия начнет выплачивать репарации.

Польский премьер-министр заявил о достижении «переломного момента», то есть в ЕС существует внутренний консенсус относительно того, что Украине следует помогать, используя российские активы. Единственная дискуссия касается того, как это сделать.

Он добавил, что Польша и другие страны будут искать способ, чтобы Бельгия, которая наиболее громко выступала против этого плана, чувствовала себя комфортно. Бельгийское сопротивление основывается на том, что большинство активов принадлежит фирме в стране, и она боится юридических санкций.

Туск также отметил, что независимость Польши окажется под угрозой, если Украину заставят капитулировать.

«Независимость Польши будет под угрозой, если вследствие плохих решений со стороны Европы Украина будет вынуждена капитулировать», — заявил он.

Польский премьер добавил, что встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским завтра, 19 декабря, в Варшаве.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Украина не получит репарационный кредит за счет замороженных российских активов она станет уязвимой, а глава Кремля Владимир Путин откажется от любых дипломатических путей завершения войны.