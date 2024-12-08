Переломный момент: на улицах Сирии празднуют свержение режима Асада (фото, видео)

Есть неподтвержденная информация, что самолет, на котором находился Асад, разбился.
Вооруженная оппозиция Сирии заявляет, что ее бойцы захватили столицу Дамаск. Президент Башар Асад скрылся из страны.
Об этом пишет Aljazerra.
Командир "Хайят Тахрир аш-Шам" Абу Мухаммед аль-Джулани заявил, что все государственные учреждения будут оставаться под контролем премьер-министра Асада до тех пор, пока они не будут официально переданы.
Заявления были сделаны через несколько часов после того, как оппозиционные группировки захватили несколько городов во время молниеносного наступления.
Ранее Катар, Саудовская Аравия, Иордания, Египет, Ирак, Иран, Турция и Россия выступили с общим заявлением, в котором охарактеризовали кризис как "опасное развитие событий" и призвали к политическому решению.
Напомним, в Сирии 8 декабря произошел переломный момент. Так, повстанцы захватили столицу страны Дамаск и объявили о полном свержении режима Башара Асада. Военная оппозиция уже заявила, что в Сирии пришел конец темным часам и началась новая, светлая эпоха.
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