Переломный момент: на улицах Сирии празднуют свержение режима Асада (фото, видео)

Есть неподтвержденная информация, что самолет, на котором находился Асад, разбился.

Вооруженная оппозиция Сирии заявляет, что ее бойцы захватили столицу Дамаск. Президент Башар Асад скрылся из страны.

Об этом пишет Aljazerra.

На улицах Сирии празднуют свержение режима Асада

На улицах Дамаска празднуют свержение режима Асада

Командир "Хайят Тахрир аш-Шам" Абу Мухаммед аль-Джулани заявил, что все государственные учреждения будут оставаться под контролем премьер-министра Асада до тех пор, пока они не будут официально переданы.

На улицах Сирии празднуют свержение режима Асада

На улицах Сирии празднуют свержение режима Асада

Заявления были сделаны через несколько часов после того, как оппозиционные группировки захватили несколько городов во время молниеносного наступления.

На вулицях Сирії святкують повалення режиму Асада (9 фото)

На улицах Сирии празднуют свержение режима Асада

В Сирии празднуют падение режима Башара Асада

Ранее Катар, Саудовская Аравия, Иордания, Египет, Ирак, Иран, Турция и Россия выступили с общим заявлением, в котором охарактеризовали кризис как "опасное развитие событий" и призвали к политическому решению.

На улицах Сирии празднуют свержение режима Асада

На улицах Сирии празднуют свержение режима Асада

Напомним, в Сирии 8 декабря произошел переломный момент. Так, повстанцы захватили столицу страны Дамаск и объявили о полном свержении режима Башара Асада. Военная оппозиция уже заявила, что в Сирии пришел конец темным часам и началась новая, светлая эпоха.

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