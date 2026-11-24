Эдгарс Ринкевичс / © Associated Press

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Война России против Украины может достичь переломного момента уже в 2027 году. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что при сохранении военной и экономической устойчивости Украины и усилении международного давления на Кремль это может произойти весной или летом.

Об этом он заявил в интервью агентству Reuters в Нью-Йорке, где находится для председательства в Совбезе ООН в рамках ротационного президентства Латвии.

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Когда ситуация на фронте может измениться в пользу Украины

Ринкевичс увязывает возможные изменения с тем, насколько Украина сможет удержать свои позиции в военном и экономическом плане, а также с дальнейшим усилением давления на Москву.

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«Если мы увидим, что Украина выживает с военной точки зрения, с экономической точки зрения — а я уверен, что Украина выживет — тогда переломный момент может наступить в следующем году, следующей весной, следующим летом», — заявил президент Латвии.

По его мнению, дополнительным фактором давления на Россию станет ухудшение экономической ситуации из-за войны и санкций. Также все большее число государств оказывают давление на Москву и выступают за прекращение российской агрессии.

«Количество стран, которые оказывают давление, растет, поэтому переломный момент может наступить весной, летом следующего года», — отметил Ринкевичс.

В качестве примера он привел атаки, в результате которых погибли индийские моряки, а также были поражены суда из Филиппин и других стран. По словам латвийского лидера, такие инциденты свидетельствуют, что последствия войны выходят за пределы непосредственного региона и затрагивают интересы все большего числа государств.

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В то же время, Ринкевичс признал, что Украина столкнулась с «идеальным штормом»: сложная зима совпадает с усилением российских атак на энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты. Несмотря на эти вызовы, президент Латвии выразил уверенность в дальнейшей поддержке Киева со стороны Европы, в частности, военной, финансовой и инфраструктурной.

Также Ринкевичс сомневается, что Москва действительно заинтересована в завершении войны. По его мнению, переговоры о прекращении огня Кремль может использовать как «отвлекающий маневр», чтобы выиграть время и продолжить полномасштабное вторжение.

«Я не верю, что Россия искренне заинтересована в прекращении войны», — сказал он.

Гибридные атаки России против Европы: что происходит

Отдельно президент Латвии обратил внимание на гибридную активность России против европейских стран. Речь идет о нарушении воздушного пространства, кибератаках и диверсиях, которые, по его словам, предположительно связаны с Москвой.

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«Из того, что мы видим сейчас, Россия очень осторожна, чтобы не пересечь этот порог. В то же время, наблюдается другая тенденция: аппетит к риску в России растет», — отметил Ринкевичс.

По его словам, по сравнению с 2022 годом резко увеличилось количество диверсий, попыток поджогов и атак против структур, дружественных с Украиной. Недавние инциденты в Германии, Испании и странах Балтии создали для европейских государств дополнительные вызовы, в частности, относительного определения пропорционального ответа.

В то же время европейские разведывательные службы усиливают координацию, что в отдельных случаях помогает предотвращать атаки.

«Это результат очень хорошего сотрудничества между разведывательными и контрразведывательными сообществами. Проблема всегда состоит в том, что вы имеете дело с очень искусным врагом, который также внедряет новые способы испытать вас и атаковать, и это постоянная борьба», — подытожил президент Латвии.

На фоне этих угроз в понедельник, 23 ноября, Латвия снова вызвала российского посла в Риге из-за недавних атак РФ. Ринкевичс отметил важность публичного осуждения действий Москвы. По его словам, европейские страны противодействуют российской активности благодаря более тесному сотрудничеству, обмену разведданными и взаимной поддержке.

Напомним, ранее мы сообщали, что Латвия рассматривает возможность введения жестких ограничений или полного закрытия пунктов пропуска на границе с Россией. Премьер-министр страны Андрис Кулбергс поручил ответственным ведомствам подготовить позицию по этому вопросу.

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