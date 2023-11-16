Переломы черепа и отек мозга: 6-летний мальчик скончался после нападения соседа в собственном доме

6-летний мальчик из Техаса, которого сосед избил бейсбольной битой у себя дома, скончался после двух месяцев пребывания в больнице.

Об этом пишет CNN.

Джереми Диас был госпитализирован 11 сентября после того, как получил переломы черепа и отек мозга во время приступа, произошедшего ранним утром, по словам заместителей шерифа. Сосед Дэниел Логан ударил Джереми и мать Логана бейсбольной битой после того, как они вошли в дом Диасов, согласно свидетельствам детектива офиса шерифа округа Уильямсон о вероятной причине, принесенной под присягой.

Джереми скончался во вторник утром, 14 ноября, написал его отец на одной из платформ.

“Я смотрел на него и заметил бледное лицо и глаза без движения. Потом его сердце остановилось, – написал Артуро Диас. – Его пытались реанимировать, но безуспешно. Он боролся более 60 дней, и его состояние улучшалось, но в конце концов казалось, что шансы были против него, и он сдался”.

Диас назвал своего сына замечательным и любящим ребенком, который относился к другим так, как хотел, чтобы относились к нему.

В настоящее время 39-летний Логан обвиняется в двух уголовных преступлениях: в нанесении телесных повреждений ребенку и в нападении с применением смертоносного оружия на члена семьи при отягчающих обстоятельствах.

Представитель офиса шерифа написал в Facebook, что при наличии оснований они будут сотрудничать с окружной прокуратурой, чтобы представить дело об убийстве с особой жестокостью перед большим жюри.

Адвокат Логана, Марк Чавес, сказал CNN, что они молятся о семье Джереми.

“Вся эта ситуация разбивает сердце. Хотя обвинения звучат тревожно, мы просим всех воздержаться от суждений, пока не выяснятся все факты, особенно, пока мы расследуем вопросы, связанные с серьезными психическими заболеваниями”, — сказал Чавес. – К тому времени мы будем помнить об этой семье в наших мыслях, надеясь, что они обретут мир в это трагическое время”.

Что произошло по свидетельству под присягой

В 5:17 утра 11 сентября полицейские округа Уильямсон выехали по вызову о нарушении общественного порядка в Джорджтауне, штат Техас.

Жена Логана, Кристен, рассказала полицейским, что ее разбудил стук в дверь. Согласно свидетельствам, она увидела, что задняя дверь ее дома открыта, а в заборе свежая дыра. Она также увидела, что стекло на задней двери заднего дворика дома ее соседа было разбито.

Кристен Логан сказала, что потом услышала, как ее свекровь, Синтия Логан, кричала из дома соседа, чтобы он позвонил 911. Она также слышала крик другой женщины. Старшая Логан появилась через дверь внутреннего дворика, ее лицо было в крови, как утверждает жена под присягой.

По словам детектива, который опросил Синтию Логан в больнице, она рассказала, что видела, как Дэниел поднимался по лестнице соседнего дома. Синтия Логан сказала, что она тоже поднялась вверх и нашла ребенка, лежащего в спальне. Она сказала, что ее ударили битой, когда она сказала Дэниелу Логану остановиться после того, как он столкнулся с мужем в доме, говорится в показаниях под присягой.

В выписке из больницы говорится, что Синтия Логан получила отек вокруг левого глаза, порез на лице, а также потеряла один зуб, говорится в судебном документе.

Дэниел Логан удерживается под залогом на общую сумму 650 000 долларов, согласно тюремным записям в Интернете. В октябре он был признан недееспособным, чтобы предстать перед судом. Слушание по поводу его психического здоровья назначено на 28 ноября, согласно данным уголовного дела, размещенным в Интернете.

Напомним, в городе Плейнфилд (штат Иллинойс, США) 71-летний Джозеф Чуба убил 6-летнего мальчика и ранил 32-летнюю женщину – маму ребенка из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.

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