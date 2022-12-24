Перемещаются ли вражеские войска к границе с Украиной: пограничники прокомментировали

По состоянию на сейчас ударной группировки, которая была бы готова совершить вторжение, в Беларуси нет.

Украинские пограничники утверждают, что не замечают перемещения техники или военных вблизи границы с Беларусью. Ситуация остается контролируемой.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Глава ГНСУ подчеркнул, что те подразделения, которые были выведены на усиление белорусской границы, там так и остаются.

"Конечно, Беларусь усилила свою границу с нашей страной и там об этом говорили, объясняя якобы "угрозой" с нашей стороны. Но, внимание Украины больше приковано к действиям вглубь территории Беларуси. Там проходят совместные учения подразделений Беларуси и России. Недавно же РБ осуществляла внезапную проверку боеготовности своих подразделений.Ну и собственно так называемое их развертывание войск "Союзного государства", — отметил Демченко

Чиновник объяснил, что нагнетанием о подготовке к нападению Россия хочет, чтобы Украина не опрокидывала свои силы на более важные направления

"Таким образом они (оккупационные войска — ред.) пытаются демонстрировать, что к чему готовятся, чтобы сдерживать определенное количество украинских сил на этом направлении, чтобы мы не переместили их на более важные, где ведутся бои. Украина, конечно, никогда не исключала того, что из Беларуси снова могут пойти войска, будь то России, ну и сами россияне давят на Беларусь, для того чтобы она приобщилась к открытой войне против Украины", — сказал он.

Активность белорусских и российских войск

В Беларуси продолжаются учения и "внезапная проверка" войск. В их рамках белорусские военные отрабатывают наступление. Впрочем, по мнению главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, Россия создает видимость подготовки наступления со стороны Белоруссии.

Следует добавить, что 24 декабря белорусский диктатор отправился к российскому президенту-террористу Владимиру Путину. Стоит добавить, что в 2022 году Александр Лукашенко восемь раз встречался с Путиным. Перед этим он провел совещание с военными и силовым блоком, на котором обсудили недавнюю внезапную проверку боевой готовности армии и опрокидывание части техники ближе к границе с Украиной.

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