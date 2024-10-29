Перемещения Путина удалось отследить по фитнес-приложению охранников – Le Monde

Журналисты смогли зафиксировать шестерых работников ФСО, отвечающих за безопасность президента России и имеющих публичные аккаунты в приложении Strava.

Перемещения мировых лидеров, в частности президента России Владимира Путина, удалось отследить в Интернете через фитнес-приложение, которым пользуются их охранники.

Об этом сообщает Le Monde.

По результатам расследования издания, некоторые агенты служб безопасности президентов России, Франции и США используют фитнес-приложение Strava. Им часто пользуются бегуны или велосипедисты. В начале 2018 года приложение предоставило карту активности, отражающую все агрегированные поездки пользователей. Так, чем толще и ярче линия маршрута, тем больше спортсменов проехало по нему.

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Военнослужащие, которые как правило являются спортивными энтузиастами, не защищали свою активность и обнародовали ее. Таким образом, Strava объединяет анонимные данные и раскрывает наличие военных баз во всем мире или их расположение и маршруты, по которым военные прошли там или поблизости.

Кроме того, выяснилось, что можно идентифицировать по имени сотрудников разведывательных служб или военных, не заходя на анонимную карту, а изучая размещенные на Strava действия.

Так, французские журналисты смогли зафиксировать шестерых работников российской Федеральной службы охраны, отвечающих за безопасность Путина и имеющих публичные аккаунты в Strava. Передвижение работников, в частности во время профессиональных поездок, можно было отследить онлайн.

При этом в службе охраны президента Франции Эммануэля Макрона удалось установить 12 человек, которые пользуются Strava, а в Секретной службе США – 26 человек.

Издание акцентирует внимание на том, что американские агенты, чьи перемещения можно отследить, охраняют президента США Джо Байдена, его супругу, кандидатов в президенты Камалу Харрис и Дональда Трампа, а также супругу последнего Меланию.

Журналисты привели пример, когда по профилю агента Секретной службы США в 2023 году удалось определить гостиницу в Сан-Франциско, в которой вскоре Байден остановился накануне переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином. За несколько часов до приезда американского президента агент спецслужбы отправился на пробежку, и его маршрут был виден через приложение.

В Пентагоне утверждают, что очень серьезно относятся к этому вопросу. А Министерство вооруженных сил Франции ужесточает меры.

К слову, экс-сотрудник ФСО России Глеб Каракулов в 2023 году раскрыл некоторые тайны Путина. В частности, он сказал, что у диктатора есть идентичные кабинеты в резиденциях по всей России и личный бронепоезд.

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