Перемирие между Израилем и ХАМАСом: объявлены подробности освобождения заложников

Первая группа из 13 израильских заложников ХАМАСа будет освобождена в пятницу, 24 ноября, в 16:00.

В четверг, 23 ноября, представитель министерства иностранных дел Катара заявил, что временное перемирие между Израилем и ХАМАСом вступит в силу в пятницу, 24 ноября, в 7 часов утра, а первая группа израильских заложников будет освобождена в тот же день в 16:00. 00.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Ожидается возвращение из плена ХАМАСа 13 израильтян – женщин и детей. После этого произойдет освобождение палестинских заключенных из израильских тюрем.

Военное крыло ХАМАС также сообщило, что режим прекращения огня вступит в силу утром в пятницу и продлится четыре дня.

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"Через четыре дня будет освобождено 50 [заложников]", — сообщила бригада Из ад-Дина аль-Кассама, подтверждая информацию, что трое заключенных палестинских осужденных за терроризм будут освобождены в обмен на каждого израильского заложника.

То есть в общей сложности из израильских тюрем будут освобождены 150 палестинских заключенных, удерживаемых Израилем за террористические преступления, все они женщины или несовершеннолетние.

Ранее считалось, что пауза в боях начнется только после освобождения первой группы израильских заложников.

Соглашение о перемирии и освобождении заложников заключено при посредничестве Катара и США.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль и ХАМАС проведут первый обмен заложниками не ранее пятницы из-за необходимости согласовать условия.

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