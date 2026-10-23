Перемирие между Украиной и Россией: в Европе выбирают пятерых переговорщиков — The Telegraph

Евросоюз / © Unsplash

Реклама

Европейские лидеры обсуждают создание переговорной группы, которая будет представлять Европу в ходе возможных переговоров о перемирии между Россией и Украиной.

Об этом сообщает британское издание The Telegraphсо ссылкой на дипломатические источники.

Реклама

Среди кандидатов — премьер-министр Италии Джорджия Мелони, президенты Финляндии и Чехии Александр Стубб и Петр Павел, а также главы правительств Дании и Норвегии Метте Фредериксен и Йонас Гар Стьоре.

Реклама

По информации собеседников издания, европейские страны постепенно приходят к консенсусу относительно необходимости принимать непосредственное участие в переговорах с Россией. В то же время им ещё предстоит согласовать общую позицию, которой будут придерживаться европейские представители в ходе таких контактов.

«Европа осознала, что, во-первых, должен быть консенсус относительно необходимости вести переговоры с россиянами. Во-вторых, должен быть консенсус относительно того, какой именно должна быть эта позиция», — отмечает The Telegraph, цитируя дипломатические источники.

Вопрос о создании европейской переговорной команды стал еще более актуальным на фоне изменения политики президента США Дональда Трампа в отношении России и усиления давления на Украину с требованиями пойти на уступки агрессору.

Ранее в Европейском Союзе пытались определить единого представителя, которого поддержали бы все страны, однако достичь соглашения не удалось. Теперь в Европе рассматривают возможность сформировать коллективную делегацию. Такой подход мог бы помочь избежать споров за право представлять весь континент и блокирования отдельных кандидатур.

Реклама

Среди потенциальных участников переговоров The Telegraph отдельно упоминает президента Финляндии Александра Стубба, который поддерживает контакты с Дональдом Трампом и участвует в европейских усилиях по поддержке Украины. Недавно он находился в Осло во время встречи американской и украинской переговорных команд.

Еще одним возможным кандидатом является президент Чехии Петр Павел — бывший военный, занимавший пост председателя Военного комитета НАТО и обладающий опытом в сфере военной безопасности и отношений с Россией.

В то же время окончательное решение о составе европейской делегации пока не объявлено. Обсуждение кандидатур проходит параллельно с поиском общего подхода европейских столиц к возможным переговорам о прекращении боевых действий.

Напомним, в Европе растет беспокойство из-за действий президента США Дональда Трампа в отношении России. Ослабление санкций, договоренности о поставках российского дизельного топлива и более жесткая риторика американского лидера в адрес Украины усилили опасения, что Вашингтон пытается склонить Киев к невыгодному мирному соглашению.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров