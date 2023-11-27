Перемирие продолжили: Катар заявил, что прекращение огня между боевиками ХАМАСа и Израилем продлено

Представитель ХАМАС заявил 27 ноября о договоренности с Катаром и Египтом о двухдневном продлении перемирия с Израилем на тех же условиях, что и во время предыдущего четырехдневного прекращения огня.

Об этом пишет Reuters.

"Была достигнута договоренность с братьями в Катаре и Египте о продлении временного гуманитарного перемирия еще на два дня на тех же условиях, что и в предыдущий раз", – сказал официальный представитель ХАМАС во время телефонного разговора с Reuters.

В свою очередь и Катар заявил в понедельник, 27 ноября, что перемирие между израильскими силами и боевиками ХАМАСа в Газе было продлено на два дня во время семинедельной войны на Ближнем Востоке.

Напомним, в рамках 4-дневного перемирия ХАМАС освободил 13 заложников. Они находятся на территории Израиля. А именно, в 7:00 утра 24 декабря вступило в силу перемирие между Израилем и ХАМАСом. Оно длилось 4 дня. Теперь его продлили еще на двое суток.

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