Перемирие продолжили: Катар заявил, что прекращение огня между боевиками ХАМАСа и Израилем продлено

Представитель ХАМАС сообщил, что с "братьями" в Катаре и Египте договоренности достигнуты.
Представитель ХАМАС заявил 27 ноября о договоренности с Катаром и Египтом о двухдневном продлении перемирия с Израилем на тех же условиях, что и во время предыдущего четырехдневного прекращения огня.
Об этом пишет Reuters.
"Была достигнута договоренность с братьями в Катаре и Египте о продлении временного гуманитарного перемирия еще на два дня на тех же условиях, что и в предыдущий раз", – сказал официальный представитель ХАМАС во время телефонного разговора с Reuters.
В свою очередь и Катар заявил в понедельник, 27 ноября, что перемирие между израильскими силами и боевиками ХАМАСа в Газе было продлено на два дня во время семинедельной войны на Ближнем Востоке.
Напомним, в рамках 4-дневного перемирия ХАМАС освободил 13 заложников. Они находятся на территории Израиля. А именно, в 7:00 утра 24 декабря вступило в силу перемирие между Израилем и ХАМАСом. Оно длилось 4 дня. Теперь его продлили еще на двое суток.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Срочно! Месяц-два — Израиль покончит с "Хамасом"! Что будет тогда с Украиной?
Читайте также: