Перемирие с ХАМАСом в Израиле назвали капитуляцией: министры подают в отставку

Ультраправые считают, что этим соглашением Израиль отказывается от "тяжело достигнутых достижений ЦАХАЛ в войне".

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, глава ультраправой партии Otzma Yehudit, а также два министра из его партии в воскресенье, 19 января, объявили о своей отставке из правительства Беньямина Нетаньяху после оформления соглашения о прекращении огня с ХАМАСом.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

"Неосмотрительное одобрение соглашения с террористической организацией ХАМАС, предусматривающей освобождение сотен убийц с кровью мужчин, женщин и детей на руках, является позорной капитуляцией", — говорится в заявлении партии.

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Ультраправые считают, что этим соглашением Израиль отказывается от "трудно полученных достижений ЦАХАЛ в войне". По их мнению, вывести войска из Сектора Газа и прекратить боевые действия означает "капитулировать перед ХАМАСом".

В официальном письме об отставке, отправленном премьер-министру Беньямину Нетаньяху, Бен-Гвир заявил, что отныне его партия будет голосовать на основе своей "идеологии и совести", однако не будет поддерживать голосование за отставку всего правительства.

В отставку подали также Ицхак Вассерлауф (министр по делам Негева и Галилеи) и Амихай Элиягу (министр наследия). Согласно законодательству Израиля, их заявления вступят в силу в течение 48 часов.

Четыре других министра, трое от Религиозной сионистской партии (министр финансов Бецалель Смотрич, министр национальных миссий Орит Строк и Алия и министр интеграции Офир Софер) и один от Ликуду (министр диаспоры Амичай Чикли), ранее угрожали уйти из правительства, если будет введено огня.

Напомним, Кабинет министров Израиля одобрил соглашение с ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников в Газе.

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