Перемирие сорвали: Иран заявил об атаке США и Израиля и запустил ракеты по ОАЭ и Кувейту
Пожарные ликвидируют последствия атаки.
В нарушение соглашения о прекращении огня американо-израильские войска обстреляли нефтеперерабатывающий завод Лаван на острове Лаван.
Об этом сообщает Press TV.
По предварительным данным, под удар попал объект энергетической инфраструктуры. Информация о масштабах разрушений и возможных пострадавших в настоящее время уточняется.
На месте происшествия работают группы безопасности и пожарные. Они ликвидируют возгорание и обеспечивают безопасность в районе после обстрела.
Clash Report также отметили, что 8 апреля были нанесены удары по иранскому нефтеперерабатывающему заводу на острове Лаван.
«Иран сейчас отвечает ударами по целям в Кувейте, Бахрейне и ОАЭ», — говорится в сообщении.
По информации Reuters, в результате атаки жертв не было.
Компания сообщила, что пожар на объекте произошел около 10:00 утра, добавив, что команды по технике безопасности и пожаротушения работают над локализацией возгорания и обеспечением безопасности объекта.
Также по информации Аljazeera, в Объединенных Арабских Эмиратах заявили, что системы ПВО перехватывают баллистические и крылатые ракеты, а также якобы поступающие из Ирана беспилотники. В Кувейте сообщили об атаке дронов по нефтяным объектам, электростанциям и водоочистным сооружениям, часть из которых была повреждена, а всего нейтрализовано 28 беспилотников.
В Бахрейне также заявили об атаках: из-за падения обломков сбитого дрона два человека получили легкие травмы, повреждены жилые дома, а в столице Манами были слышны взрывы.
Накануне Дональд Трамп шокировал заявлением, что ночью погибнет целая цивилизация. Более того, по его словам, должен состояться «важнейший момент в долгой и сложной истории мира». Эти высказывания президента США были связаны с тем, что именно накануне вечером 7 апреля заканчивался дедлайн, который он поставил Ирану для переговоров.
Впрочем, впоследствии Трамп заявил, что США приостанавливают на две недели удары по Ирану . По его словам, Белый дом согласился приостановить бомбардировку и «двустороннее прекращение огня» после переговоров с Пакистаном.
Первый раунд прямых переговоров между США и Ираном по поводу потенциального соглашения о прекращении войны должен состояться в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана — Исламабаде.