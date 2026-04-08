Перемирие сорвали: Иран заявил об атаке США и Израиля и запустил ракеты по ОАЭ и Кувейту

Взрывы в Иране / © ClashReport

В нарушение соглашения о прекращении огня американо-израильские войска обстреляли нефтеперерабатывающий завод Лаван на острове Лаван.

Об этом сообщает Press TV.

По предварительным данным, под удар попал объект энергетической инфраструктуры. Информация о масштабах разрушений и возможных пострадавших в настоящее время уточняется.

Наслідки атаки / © ClashReport

На месте происшествия работают группы безопасности и пожарные. Они ликвидируют возгорание и обеспечивают безопасность в районе после обстрела.

Clash Report также отметили, что 8 апреля были нанесены удары по иранскому нефтеперерабатывающему заводу на острове Лаван.

«Иран сейчас отвечает ударами по целям в Кувейте, Бахрейне и ОАЭ», — говорится в сообщении.

По информации Reuters, в результате атаки жертв не было.

Компания сообщила, что пожар на объекте произошел около 10:00 утра, добавив, что команды по технике безопасности и пожаротушения работают над локализацией возгорания и обеспечением безопасности объекта.

Также по информации Аljazeera, в Объединенных Арабских Эмиратах заявили, что системы ПВО перехватывают баллистические и крылатые ракеты, а также якобы поступающие из Ирана беспилотники. В Кувейте сообщили об атаке дронов по нефтяным объектам, электростанциям и водоочистным сооружениям, часть из которых была повреждена, а всего нейтрализовано 28 беспилотников.

В Бахрейне также заявили об атаках: из-за падения обломков сбитого дрона два человека получили легкие травмы, повреждены жилые дома, а в столице Манами были слышны взрывы.

Война в Иране — последние новости

Накануне Дональд Трамп шокировал заявлением, что ночью погибнет целая цивилизация. Более того, по его словам, должен состояться «важнейший момент в долгой и сложной истории мира». Эти высказывания президента США были связаны с тем, что именно накануне вечером 7 апреля заканчивался дедлайн, который он поставил Ирану для переговоров.

Впрочем, впоследствии Трамп заявил, что США приостанавливают на две недели удары по Ирану . По его словам, Белый дом согласился приостановить бомбардировку и «двустороннее прекращение огня» после переговоров с Пакистаном.

Первый раунд прямых переговоров между США и Ираном по поводу потенциального соглашения о прекращении войны должен состояться в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана — Исламабаде.