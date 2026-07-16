Перемирие Украины и РФ: Турция предложила вариант окончания войны

Турция / © pixabay.com

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Турция выступила с новой инициативой относительно войны России против Украины, предложив сторонам ввести частичный мораторий на боевые действия в двух критически важных сферах.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой в Киеве.

По словам Фидана, приоритетом Анкары остается полное прекращение войны. В то же время, если достичь всеобъемлющего перемирия на данный момент невозможно, стоит рассмотреть промежуточный шаг.

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«Нашей главной целью является полное прекращение войны. Если это невозможно, можно объявить мораторий на боевые действия в нескольких критически важных сферах, которые имеют значение как для Украины и России, так и для всех других стран», — заявил глава турецкой дипломатии.

Турция предлагает сторонам воздержаться от ударов по двум направлениям:

объектам энергетической инфраструктуры;

акватории Черного моря.

По мнению Фидана, такой шаг мог бы способствовать снижению уровня эскалации и укреплению безопасности в регионе.

В ходе встречи в Киеве министры также обсудили двустороннее сотрудничество, международную повестку дня, мирные инициативы, а также роль США и европейских партнеров в достижении справедливого мира.

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Андрей Сибига поблагодарил Турцию за ее многолетние посреднические усилия и подчеркнул, что Анкара и дальше может играть важную роль в дипломатическом процессе.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о готовности Анкары снова предоставить площадку для переговоров между Украиной и Россией относительно окончания войны.

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