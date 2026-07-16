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Перемирие Украины и РФ: Турция предложила вариант окончания войны
Анкара призвала прекратить удары по энергетике и в Черном море.
Турция выступила с новой инициативой относительно войны России против Украины, предложив сторонам ввести частичный мораторий на боевые действия в двух критически важных сферах.
Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой в Киеве.
По словам Фидана, приоритетом Анкары остается полное прекращение войны. В то же время, если достичь всеобъемлющего перемирия на данный момент невозможно, стоит рассмотреть промежуточный шаг.
«Нашей главной целью является полное прекращение войны. Если это невозможно, можно объявить мораторий на боевые действия в нескольких критически важных сферах, которые имеют значение как для Украины и России, так и для всех других стран», — заявил глава турецкой дипломатии.
Турция предлагает сторонам воздержаться от ударов по двум направлениям:
объектам энергетической инфраструктуры;
акватории Черного моря.
По мнению Фидана, такой шаг мог бы способствовать снижению уровня эскалации и укреплению безопасности в регионе.
В ходе встречи в Киеве министры также обсудили двустороннее сотрудничество, международную повестку дня, мирные инициативы, а также роль США и европейских партнеров в достижении справедливого мира.
Андрей Сибига поблагодарил Турцию за ее многолетние посреднические усилия и подчеркнул, что Анкара и дальше может играть важную роль в дипломатическом процессе.
Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о готовности Анкары снова предоставить площадку для переговоров между Украиной и Россией относительно окончания войны.