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«Перенесу фейковые новости в другое место»: Трамп планирует выгнать журналистов из Белого дома
В то же время он отрицает информацию о намерении снести прессзал и восстановить на его месте исторический бассейн.
Президент США Дональд Трамп заявил, что может переместить прескорпус Белого дома в другое место.
Об этом сообщает Reuters.
Трамп отреагировал на публикацию о якобы планах демонтировать прессзал Белого дома и отстроить там исторический бассейн. Американский президент отверг эту информацию, заявив, что даже не рассматривал такой вариант.
По его словам, ему «даже в голову не приходило сделать такую глупость».
В то же время, Трамп предположил, что журналистов могут перевести в другое помещение, объяснив это желанием изменить их нынешнее расположение.
«Возможно, я перенесу новости Фейка в менее неприятное место», — заявил президент США.
Ранее сообщалось, что возобновление переговорного процесса по завершению войны в Украине дает президенту США Дональду Трампу возможность демонстрировать себя миротворцем накануне выборов в американский Конгресс.
Мы ранее информировали, что назначенные Дональда Трампа требовали от американского агентства по кибербезопасности тайно получить машину для голосования, сломать ее и передать результаты Белому дому.