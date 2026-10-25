«Перенесу фейковые новости в другое место»: Трамп планирует выгнать журналистов из Белого дома

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что может переместить прескорпус Белого дома в другое место.

Об этом сообщает Reuters.

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Трамп отреагировал на публикацию о якобы планах демонтировать прессзал Белого дома и отстроить там исторический бассейн. Американский президент отверг эту информацию, заявив, что даже не рассматривал такой вариант.

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По его словам, ему «даже в голову не приходило сделать такую глупость».

В то же время, Трамп предположил, что журналистов могут перевести в другое помещение, объяснив это желанием изменить их нынешнее расположение.

«Возможно, я перенесу новости Фейка в менее неприятное место», — заявил президент США.

Ранее сообщалось, что возобновление переговорного процесса по завершению войны в Украине дает президенту США Дональду Трампу возможность демонстрировать себя миротворцем накануне выборов в американский Конгресс.

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Мы ранее информировали, что назначенные Дональда Трампа требовали от американского агентства по кибербезопасности тайно получить машину для голосования, сломать ее и передать результаты Белому дому.

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