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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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«Перенесу фейковые новости в другое место»: Трамп планирует выгнать журналистов из Белого дома

В то же время он отрицает информацию о намерении снести прессзал и восстановить на его месте исторический бассейн.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что может переместить прескорпус Белого дома в другое место.

Об этом сообщает Reuters.

Трамп отреагировал на публикацию о якобы планах демонтировать прессзал Белого дома и отстроить там исторический бассейн. Американский президент отверг эту информацию, заявив, что даже не рассматривал такой вариант.

По его словам, ему «даже в голову не приходило сделать такую глупость».

В то же время, Трамп предположил, что журналистов могут перевести в другое помещение, объяснив это желанием изменить их нынешнее расположение.

«Возможно, я перенесу новости Фейка в менее неприятное место», — заявил президент США.

Ранее сообщалось, что возобновление переговорного процесса по завершению войны в Украине дает президенту США Дональду Трампу возможность демонстрировать себя миротворцем накануне выборов в американский Конгресс.

Мы ранее информировали, что назначенные Дональда Трампа требовали от американского агентства по кибербезопасности тайно получить машину для голосования, сломать ее и передать результаты Белому дому.

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