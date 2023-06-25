Переоценил свои перспективы: аналитики объяснили, почему Пригожин свернул военный мятеж в РФ

Восстание Пригожина продемонстрировало, что российским силам не хватает резервов у многих тыловых районов.

Кремлю было трудно дать эффективный скорый ответ на продвижение ЧВК "Вагнера". Кроме того, российские источники уже поспешили подчеркнуть, что вооруженное восстание "Вагнера" не отразилось на российских силах в Украине, но действия "вагнеровцев" продемонстрировали отсутствие в России резервов в тыловых районах. Евгений Пригожин переоценил свои перспективы.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

"Пригожин, наверное, воспринял крайний термин МО, который должен официально оформить контроль над всеми нерегулярными формированиями как экзистенциальную угрозу своему политическому (и, возможно, личному) выживанию. Поэтому он, скорее всего, решил рискнуть использовать свои силы, чтобы сменить руководство МО, а не полностью потерять ЧВК "Вагнера", и его единственной настоящей надеждой на длительный успех было обеспечить дезертирство с МО",– говорится в отчете.

Аналитики не исключают, что, возможно, Пригожин также планировал штурмовать штаб-квартиру Генштаба или персонал Минобороны. Это могло бы привести к серьезным тактическим влияниям в Украине.

"Однако восстание Пригожина продемонстрировало, что российским силам не хватает резервов во многих тыловых районах и почти наверняка ухудшит моральный дух российского персонала в Украине. Восстание Пригожина еще больше подорвало его существующую базу поддержки в ультранационалистическом сообществе, российском правительстве и внутри самого ЧВК", - добавили эксперты.

Что известно о мятеже Пригожина

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его наемники пересекли государственную границу РФ и начали заходить на территорию Ростова-на-Дону после того, как "вагнеровцев" накрыли смертельным огнем российские солдаты.

Пригожин захватил военные объекты в Ростове и Воронеже. Однако уже в 200 км передумал ехать на Москву, чтобы не проливать кровь россиян.

До этого Пригожин провел переговоры с Александром Лукашенко, якобы убедившим его остановить поход на Москву.

Спикер российского диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что Евгений Пригожин больше не будет жить в России, он переедет в Беларусь.

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