Перепалка через океан: почему Медведев грозит Третьей мировой и в чем "виновата" Европа

США та РФобмінялися погрозами та обвинуваченнями / © РИА Новости

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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил «Третьей мировой войной» после того, как президент США Дональд Трамп раскритиковал кремлевского диктатора Владимира Путина за жестокие атаки по украинским городам и убийства мирных жителей.

Об этом пишет The Independent.

Издание отмечает, что «война слов» между Россией и Америкой набирает обороты. На выходных, после жестокого авиаудара по Киеву, Трамп назвал российского диктатора «сумасшедшим». Во вторник, 27 мая, президент США написал в социальной сети Truth Social, что «Путин не понимает», что только благодаря Трампу с Россией до сих пор не произошло «много действительно плохих вещей».

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«И я имею в виду ОЧЕНЬ ПЛОХИХ. Он играет с огнем!» — подчеркнут Трамп.

Медведев тут же отреагировал на пост американского президента как на «брошенную перчатку» и заявил, что знает «только одну ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПЛОХУЮ вещь», уточнив, что это Третья мировая война.

«Надеюсь, Трамп это понимает!» — заявил Медведев в своих соцсетях.

На комментарии Трампа отреагировал и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он заявил, что американский президент «поддался эмоциям», потому что очень хочет добиться результата, но видит как Европа «саботирует его усилия, подталкивая Украину к абсолютно безрассудным действиям».

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«Самое главное — не сосредотачиваться на одной лишь риторике, а добиться того, чтобы Европа прекратила саботировать наши мирные планы, которые поддерживаются как США, так и Турцией, и которым Россия полностью привержена», — заявил Лавров, «дипломатично» переложив ответственность с России на Европу.

К этой перепалке подключился и специальный представитель Трампа по Украине Кит Келлог.

«Разжигание страхов перед Третьей мировой войной — неудачный, безрассудный комментарий Медведева, неподобающий мировой державе. Президент Трамп работает над тем, чтобы остановить эту войну и положить конец убийствам. Мы ждем получения меморандума от России, который вы обещали неделю назад. Прекратите огонь немедленно», — написал он в социальной сети X.

Российские государственные СМИ впоследствии назвали все эти комментарии официальных лиц США и РФ «перепалкой через океан», подчеркнув, что Трамп пока не реализовал ни одной своей угрозы против Москвы.

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Однако дипломатические усилия по мирному урегулированию войны в Украине, похоже продолжаются за кулисами, несмотря на публичные перепалки. Так, например, в среду, 28 мая, сотрудники посольства США были замечены на международном форуме по безопасности в Москве. Примечательно, что это первый подобный случай с февраля 2022 года.

По мнению профессора российской политики в Королевском колледже Лондона Сэма Грина, этот шаг, похоже, был «недорогим жестом доброй воли» США и сигналом Кремлю, что администрация Трампа все еще хочет «нормализовать отношения» с Россией. Москва в свою очередь показала Вашингтону, что готова вести серьезные переговоры с США, но «без фактического отказа от чего-либо».

Напомним, Россия снова зовет Украину в Стамбул, но ни украинская, ни американская сторона до сих пор не видели обещанного Путиным меморандума о мирном договоре, который должен быть на переговорном столе. Аналитики считают, что РФ скрывает свой мирный меморандум от Украины, чтобы в дальнейшем обвинить Киев в саботировании переговоров.