Переписаны 50 лет истории: в России показали новые учебники с ложью об Украине

В учебнике прописаны все тезисы и нарративы российской пропаганды.

В России показали новый учебник с переписанной историей, один из разделов – о войне в Украине. Этот учебник станет единственным учебником по всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов, который будет использоваться в образовательном процессе от 1 сентября 2023 года.

Об этом заявил один из его авторов, помощник президента Владимир Мединский, пишет пропагандисты.

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В этом учебнике полностью переработан и переписан раздел, посвященный 1970, 1980, 1990 и 2000 годам, а также добавлен раздел о войне в Украине, которую в РФ называют "специальная военная операция".



Главные тезисы российской пропаганды в учебнике:

"Несколько поколений в Украине, начиная с 1990-х годов, воспитывались в неприязни к России, на неонацистских идеях", — говорится в тексте. При этом авторы отмечают, что украинский неонацизм — не прямое повторение немецкого национал-социализма 1920-1940-х годов, а "озлобленное национальное, языковое, культурное насилие агрессивного меньшинства над большинством"

— не прямое повторение немецкого национал-социализма 1920-1940-х годов, а "озлобленное национальное, языковое, культурное насилие агрессивного меньшинства над большинством" "Сегодня любое инакомыслие в Украине жестко преследуется, оппозиция запрещена, а все российское объявлено враждебным". Независимость Украины в этом же параграфе называется так называемой.

оппозиция запрещена, а все российское объявлено враждебным". Независимость Украины в этом же параграфе называется так называемой. "Целью военной операции в Украине является защита Донбасса и предупредительное обеспечение безопасности России. А Запад завалил украинский режим деньгами и оружием, а против России ввел незаконные санкции".

является защита Донбасса и предупредительное обеспечение безопасности России. А Запад завалил украинский режим деньгами и оружием, а против России ввел незаконные санкции". "СВО сплотило наше общество, людей всех возрастов и профессий. Поддержка людей оказалась в сборе подарков для военнослужащих, гуманитарной помощи жителям новых регионов, в настоящем культе гордости за бойцов СВО".

"Российским военным противостоит идеологически прокачанная, оснащенная оружием НАТО, подготовленная по их стандартам армия ВСУ, пополняемая зарубежными наемниками и инструкторами".

Отдельный абзац – о фейках: "Узнавая в Интернете любую информацию о происходящем в Украине, помните: мировая индустрия по производству постановочных роликов, вбросов, фейковых фото и видео работает непрерывным конвейером". Авторы призывают школьников "быть бдительными".

Напомним, в США ответили, ведутся ли с РФ мирные переговоры по окончании войны в Украине.

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