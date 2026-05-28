ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
520
Время на прочтение
1 мин

Переполненный людьми автобус врезался в грузовик: 13 погибших, есть раненые

На автомагистрали не разминулись автобус и грузовик. В результате десятки погибших.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Смертельное ДТП в Китае

Смертельное ДТП в Китае / © Associated Press

В Китае произошло ужасное ДТП — 13 человек погибли из-за столкновения перегруженного автобуса с грузовым автомобилем.

Об этом сообщает Reuters.

«13 человек погибли и трое получили ранения в результате столкновения перегруженного пассажирского микроавтобуса с грузовиком на участке скоростной автомагистрали в провинции Хэнань в центральном Китае ранним утром в четверг», — говорится в публикации.

Уточняется, что столкновение произошло на участке дороги в городе Наньян. В момент аварии в пассажирском микроавтобусе находились 16 человек. После ДТП министерство общественной безопасности КНР направило на место происшествия рабочую группу.

Напомним, в Турции в провинции Анталья пассажирский автобус съехал с дороги, в результате чего погибли восемь человек.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
520
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie