Переполненный людьми автобус врезался в грузовик: 13 погибших, есть раненые
На автомагистрали не разминулись автобус и грузовик. В результате десятки погибших.
В Китае произошло ужасное ДТП — 13 человек погибли из-за столкновения перегруженного автобуса с грузовым автомобилем.
Об этом сообщает Reuters.
«13 человек погибли и трое получили ранения в результате столкновения перегруженного пассажирского микроавтобуса с грузовиком на участке скоростной автомагистрали в провинции Хэнань в центральном Китае ранним утром в четверг», — говорится в публикации.
Уточняется, что столкновение произошло на участке дороги в городе Наньян. В момент аварии в пассажирском микроавтобусе находились 16 человек. После ДТП министерство общественной безопасности КНР направило на место происшествия рабочую группу.
Напомним, в Турции в провинции Анталья пассажирский автобус съехал с дороги, в результате чего погибли восемь человек.