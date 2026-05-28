Переполненный людьми автобус врезался в грузовик: 13 погибших, есть раненые

Смертельное ДТП в Китае

В Китае произошло ужасное ДТП — 13 человек погибли из-за столкновения перегруженного автобуса с грузовым автомобилем.

Об этом сообщает Reuters.



«13 человек погибли и трое получили ранения в результате столкновения перегруженного пассажирского микроавтобуса с грузовиком на участке скоростной автомагистрали в провинции Хэнань в центральном Китае ранним утром в четверг», — говорится в публикации.

Уточняется, что столкновение произошло на участке дороги в городе Наньян. В момент аварии в пассажирском микроавтобусе находились 16 человек. После ДТП министерство общественной безопасности КНР направило на место происшествия рабочую группу.

Напомним, в Турции в провинции Анталья пассажирский автобус съехал с дороги, в результате чего погибли восемь человек.

