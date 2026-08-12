Переполненный паром опрокинулся в озере, где кишат крокодилы: много жертв и пропавших без вести

Крокодил / © Associated Press

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В Зимбабве на озере Кариба перевернулся паром. Авария произошла на большом африканском водоеме, в котором большое количество крокодилов и бегемотов. По меньшей мере 15 человек погибли, а еще 27 числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщило издание Daily Express.

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Отмечается, что 77 пассажиров чудом спаслись. Людям удалось добраться до небольшого острова на озере, где они ждали прибытия лодок.

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По данным местных властей, паром был рассчитан на перевозку максимум 90 человек. Впрочем, согласно билетным записям, на борту находились по меньшей мере 114 взрослых пассажиров, а также пять членов экипажа.

В то же время чиновники считают, что настоящее количество людей на судне может быть выше, потому что неизвестно количество детей, которые не достигли возраста для приобретения билета, но могли путешествовать. Данные о таких малолетних пассажирах не вносятся в соответствующие записи.

Местный депутат Муца Муромбедзи рассказал, что паром имеет важное значение для сельских общин, проживающих вокруг Карибы. Люди пользуются им, в частности, чтобы добраться до города Кариба.

Обычно такое путешествие занимает около пяти часов, поэтому паром является важным транспортным звеном для жителей отдаленных районов.

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Озеро Кариба — самое большое в мире искусственное водохранилище по объему. Он расположен на границе Зимбабве и Замбии.

Огромное озеро является средой обитания многочисленных популяций нильских крокодилов и бегемотов, что делает поиски людей, которые могли выжить в воде, еще более опасными.

Как сообщалось, Колумбию ударило мощное землетрясение магнитудой 7,4, в результате которого погибли по меньшей мере 70 человек. Власти опасаются, что под завалами разрушенных построек могут оставаться люди. Больше всего погибших зафиксировали в Перейре — городе в одном из главных кофейных регионов страны.

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