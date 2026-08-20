Перепрыгнули забор и просили убежища: около сотни украинских военных дезертировали в Германии

Сотни дезертиров в Германии: как украинские военные бегут из полигонов Бундесвера — расследование Die Zeit / © Bundeswehr

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С 2022 года по меньшей мере 80 бойцов Сил обороны Украины сбежали из военных учений на земле Саксония-Анхальт в Германии. В общей сложности во время подготовки в Германии могли дезертировать несколько сотен солдат ВСУ.

Об этом идет речь в материале Die Zeit.

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История дезертира из Днепра

Журналисты пообщались с десятью украинскими военными, сбежавшими из учений. Главный герой материала — житель Днепра Владимир Шульгин — рассказал, что в январе этого года его задержали на улице сотрудники ТЦК и мобилизовали.

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Судя по рассказу, Шульгин был типичным уклонистом: когда началась мобилизация, он бросил работу и стал сидеть дома, боясь выходить на улицу. Деньги зарабатывала его жена Анна. Наконец, однажды Владимир шел по улице и был задержан работниками ТЦК.

Для Владимира Шульгина обучение на военном полигоне Альтенграбов началось примерно через десять дней после мобилизации. Он уверяет, что еще не думал о бегстве. «Немецкие солдаты очень гостеприимно к нам отнеслись», — вспоминает он. «Условия проживания были чистыми, еда вкусной, поэтому я хотел учиться».

Военный полигон расположен на тихой деревенской дороге, примерно в 50 километрах к востоку от Магдебурга. От дороги полигон отделяет сетчатое ограждение высотой примерно 1,75 метра с тонкой колючей проволокой сверху. Каждый день украинские новобранцы получают ваучер на шесть евро, который они могут обменять в киоске на территории на шоколадные батончики или газировку.

По информации Die Zeit, украинским военным запрещено свободно передвигаться по территории или покидать ее. За новобранцами отвечают украинские офицеры. Военная полиция из Украины следит за тем, чтобы никто не сбежал.

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Дезертир утверждает, что он сильно простудился, а во время утренней переклички у него закружился голова. Мужчина убеждает, что когда он сказал об этом командованию, его якобы ударили кулаком в грудь на глазах у сослуживцев, после чего он упал. Затем его якобы вынудили сделать 50 приседаний. По словам Владимира, в столовой он потерял сознание.

Шульгин рассказал о том, что произошло немецкому врачу на базе. Дезертир утверждает, что, узнав об этом, украинские офицеры разозлились и пригрозили закопать Шульгина в яму, заявив о его исчезновении по возвращении в Украину.

Позже украинца направили в берлинскую клинику «Шарите». После прохождения лечения он решил не возвращаться в часть и подал заявление в убежище.

Шульгин цинично заявляет, что нет ничего, что заставило его вернуться домой.

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«Я искренне желаю Украине победы. Но для меня бегство было единственным правильным решением», — говорит он.

Что рассказали другие дезертиры

Украинские дезертиры, с которыми брал интервью ZEIT, рассказали причины побега. Один беглец жаловался на якобы злоупотребление со стороны командования. Двое мужчин хотели присоединиться к своим семьям в ЕС, которых они не видели годами. Один дезертир отбывал 15-летний срок заключения в Украине за убийство и рассматривал бегство как шанс начать новую жизнь.

Один мужчина сообщил, что в его подразделении находились мужчины, которые хотели воевать. Однако он сам планировал свое бегство в Германии. Его друг, уже дезертировавший, ждал с машиной возле полигона. Когда работники ВСП ненадолго отвлеклись, он побежал и перепрыгнул через забор.

«Я просто не хочу умирать и не хочу убивать. Ни на фронте, ни нигде больше. Достаточно ли этого?», — сказал он.

Сколько украинских военных дезертировало в Германии во время учений

Как отмечают авторы материала, власти Германии не раскрывают, точное количество украинских военных, дезертировавших во время учений на территории ФРГ.

Однако только в Саксонии-Ангальте пока известно около 80 случаев. По общенациональным оценкам, это количество достигает нескольких сотен, предполагают журналисты.

Позволят ли украинским дизертирам остаться в Германии

Авторы отмечают, что украинские военные в Германии, в отличие от гражданских, не защищены параграфом 24 Закона о пребывании иностранных граждан. Закон касается лиц из Украины, но не распространяется на военных.

Представитель немецкого Министерства внутренних дел ответил на запрос, заявив, что украинским солдатам, находящимся на учебных миссиях в Германии, «обычно не разрешено подавать заявку на получение вида на жительство». Земля Саксония-Ангальт, где находится большинство дезертиров, опрошенных ZEIT, в апреле 2026 четко поручила иммиграционным органам отклонять такие заявления.

Таким образом, украинским дезертирам остается только один законный способ остаться в Германии. Они должны подать заявление на получение убежища и попытаться доказать, что их жизнь будет в опасности по возвращении в Украину или что они столкнутся с политическими преследованиями.

Их шансы получения убежища издание оценивает как небольшие.

Ранее эксминистр обороны Михаил Федоров заявлял, что в СЗЧ находятся более 200 тысяч военных.

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