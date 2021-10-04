Перепутали гроб: в Молдове семья едва не похоронила чужого человека вместо родственницы

Родные не заметили подмену.

В Молдове во время похорон семья обнаружила, что в гробу находится не их родственница, а другой человек.

Об этом сообщает Metro.

Пожилая женщина умерла от COVID-19. Тело умершей поместили в черный мешок, чтобы избежать распространения инфекции. Когда родственники получили гроб, их смутил орнамент на крышке, и они заподозрили, что гробы перепутали.

Уже на кладбище, когда открыли гроб, оказалось, что там — тело незнакомого мужчины. Родственники обратились в морг и сообщили о возникшей путанице. Сотрудники морга оперативно отреагировали на ситуацию, быстро поменяли гроб и отдали семье их покойную.

Напомним, в Харьковской области в городе Богодухов из морга семье вместо тела отца отдали чужую покойницу. Родные подмены не заметили, потому что гроб был закрыт, 71-летний пенсионер заразился коронавирусом и лежал в "ковидном" отделении.

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