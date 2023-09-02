Пересечение границы Беларуси военным вертолетом: "Гаюн" назвал две версии происшествия

Беларусь заявила, что польский военный вертолет якобы нарушил ее границу, пересек воздушное пространство 1 сентября.

Мониторинговый-канал "Беларускі Гаюн" пишет, что воздушное пространство действительно было нарушено. В то же время, пока нельзя точно сказать, что это был именно польский вертолет.

Как отмечает "Белорусские Гаюн", видео с движением вертолета через границу Беларуси действительно могли снять 1 сентября около 16:00. Снималось оно с белорусской стороны с гирокоптера, патрулировавшего в то время границу.

"Вероятно, вертолет заметили вообще случайно, просто гирокоптер патрулировал южную, а не северную часть границы под Гродно", — говорится в сообщении.

Там также отметили, что на видео невозможно точно определить модель вертолета, не говоря уже о его принадлежности.

"Да, у Польши действительно есть остатки советских вертолётов Ми-24 и хотя большинство уже передано Украине, минимум один в августе был перекинут в Белосток для усиления польской границы. Однако Ми-24 есть и у ВВС РБ. По нашим данным никаких перехватчиков или чего-то подобного в воздух не поднимали. А это должно было быть сделано при незаконном пересечении границы боевым вертолётом. Что же касается вчерашней авиаактивности, то она была связана только с учениями ОДКБ и закончилась к 14:00.", — рассказали журналисты.

"Белорусские Гаюн" пишет о двух версиях события:

польский вертолет, вероятнее всего, Ми-24 действительно залетел на территорию РБ; из-за невозможности понять по фото и видео модель вертолета, и его принадлежность, не исключено, что границу пересек не польский, а белорусский вертолет.

"В пользу этой версии говорят заявления Польши и отсутствие взлёта перехватчиков ВВС РБ", – пишет мониторинговый канал.

Что известно о нарушении воздушного пространства Беларуси

Белорусские пограничники 1 сентября заявили о нарушении своего воздушного пространства со стороны Польши в Берестовицком районе Гродненской области.

"Польский военный вертолет Ми-24 на предельно малой высоте пересек государственную границу, залетел на глубину до 1200 метров на территорию Беларуси, а затем вернулся назад", – отмечается в сообщении.

В Польше отрицали обвинения Минска о нарушении польским военным вертолетом воздушного пространства Беларуси.

Кроме того, в Министерстве иностранных дел Польши заявили, что такое сообщение Белоруссии вполне может быть провокацией.

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